Eskişehir'de korku dolu anlar: Telefondaki konuşmayı üzerine aldı, defalarca bıçaklandı
Eskişehir'de yanlış anlaşılma yüzünden tartıştığı kişi tarafından cadde ortasında defalarca bıçaklanan genç ağır yaralandı. Vatandaşların seyirci kaldığı o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, dün akşam saat 18.50 sularında Şair Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi.
İddialara göre; Adalar Bulvarı'ndan geçen motosikletin sürücüsü B.K.'nin (22), yaya haldeki A.Ş.'nin (41) telefondaki küfürlü konuşmasını üzerine aldı.
Yanlış anlaşılma sebebiyle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında A.Ş., motosikletten inen B.K.'ye bıçakla saldırdı.