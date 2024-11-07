Eskişehir'de korku dolu anlar: Telefondaki konuşmayı üzerine aldı, defalarca bıçaklandı

KAÇAN BIÇAKLI SALDIRGAN SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hayati tehlikesi olduğu belirlenen yaralı B.K., ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüpheli A.Ş. ise polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takibin ardından saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.