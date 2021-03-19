Eskişehir'de lapa lapa kar yağışı

Eskişehir'de aralıklarla etkili olan kar yağışında, kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Mart ayında kar yağışıyla karşılaşan vatandaşlar cep telefonlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çekti.

19.03.2021 - 13:06

Eskişehir'de lapa lapa kar yağışı - 1
Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü Eskişehir'de aralıklarla süren kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.
Eskişehir'de lapa lapa kar yağışı - 2
Kent merkezinde de binaların çatıları ve yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.
Eskişehir'de lapa lapa kar yağışı - 3
Porsuk Çayı kenarında yürüyüşe çıkan vatandaşlar, mart ayında karşılaştıkları kar yağışından cep telefonlarıyla kar manzarası çekerken, lapa lapa yağan kar altında selfie yaptı.
Eskişehir'de lapa lapa kar yağışı - 4
Eskişehir Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, kentte gün boyu aralıklarla sürecek kar yağışı, yerini yağmura bırakacak.
Eskişehir'de lapa lapa kar yağışı - 5
İşte Eskişehir'den kar manzaraları...
Eskişehir'de lapa lapa kar yağışı - 6
Eskişehir'de lapa lapa kar yağışı - 7
Eskişehir'de lapa lapa kar yağışı - 8
Eskişehir'de lapa lapa kar yağışı - 9
Eskişehir'de lapa lapa kar yağışı - 10
Eskişehir'de lapa lapa kar yağışı - 11
Eskişehir'de lapa lapa kar yağışı - 12
Eskişehir'de lapa lapa kar yağışı - 13
Eskişehir'de lapa lapa kar yağışı - 14
Eskişehir'de lapa lapa kar yağışı - 15
Eskişehir'de lapa lapa kar yağışı - 16
Eskişehir'de lapa lapa kar yağışı - 17

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