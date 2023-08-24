Eskişehir’de orman yangını (Nedeni belli oldu)

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangını karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, yangında yaklaşık 300 hektarlık bir alanının zarar gördüğünü belirterek, "Ekiplerimiz gece boyu çalışmalarını sürdürecek" dedi. Aksoy, yangına bir tarım aletinden çıkan kıvılcımın neden olduğunu söyledi.

Eskişehir’de orman yangını (Nedeni belli oldu) - 1

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Kümbet ve Oynaş kırsal mahalleleri arasındaki alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Eskişehir’de orman yangını (Nedeni belli oldu) - 2

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü görevlileri ile çevre belediyelerden itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangının ormanlık alana sıçraması üzerine bölgeye destek ekipleri sevk edildi.

Eskişehir’de orman yangını (Nedeni belli oldu) - 3

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Seyitgazi-Afyonkarahisar karayolu trafiğe kapatıldı.

Eskişehir’de orman yangını (Nedeni belli oldu) - 4

Yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulunan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, yangına öğle saatlerinde bir tarım aletinden çıkan kıvılcımın neden olduğunu söyledi.

Eskişehir’de orman yangını (Nedeni belli oldu) - 5

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hemen müdahale etmesine rağmen alevlerin rüzgarın etkisiyle büyüdüğünü belirten Aksoy, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar yangına 1 uçak, 5 helikopter müdahale etmiştir. Toplam itibarıyla baktığımızda 29 arazöz, 10 itfaiye, 25 su tankeri ve 28 çeşitli iş makineleriyle müdahale edilmektedir. Şu an itibarıyla hava sıcaklığı 27 derece civarındadır. Gecenin ilerleyen saatlerinde sıcaklığın düşeceği, sabah saatlerinde 18 dereceye kadar inebileceğini Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden öğrendik. Rüzgar şu anda saatte 30-35 kilometre hızla devam etmektedir. Özellikle gecenin ilerleyen saatlerinde rüzgar riski hafif olmakla birlikte nem oranının yüzde 55-60'lara kadar çıkabileceği, rüzgar bakımından da daha ılımlı noktayı beklediğimizi ifade etmek isterim."

Eskişehir’de orman yangını (Nedeni belli oldu) - 6

"YAKLAŞIK 300 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ"

Vali Aksoy, nem oranının yükselmesi ve hava sıcaklığının düşecek olmasıyla yangınla mücadelede daha güçlü bir konuma geleceklerini vurguladı.

Başta Orman Bölge Müdürlüğü, belediyeler, AFAD ekipleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların işbirliğiyle yangına müdahale edildiğini anlatan Aksoy, "Yaklaşık 300 hektarlık bir alanın zarar gördüğü değerlendirilmektedir. Kesin sonuçlar yangın kontrol altına alındıktan sonra miktar belirlenerek kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadelerini kullandı.

Eskişehir’de orman yangını (Nedeni belli oldu) - 7

YANGINA TARIM ALETİNDEN ÇIKAN KIVILCIM NEDEN OLDU

Yangının çıkışı nedenine ilişkin Aksoy, "Bir tarım aletinden çıkan kıvılcımın anız yangını başlatması sonrasında da ormanlık alana sıçramasıyla  başladığını söyledi. Adli işlemler başlatılmıştır. Bir kasıt olmamakla beraber ilk değerlendirmelere göre adli soruşturma yürütülmekte." dedi.

Eskişehir’de orman yangını (Nedeni belli oldu) - 8

Aksoy, Seyitgazi-Afyonkarahisar karayolunun zaman zaman ulaşıma kapatıldığı ancak şu an için risk bulunmadığını, kontrollü şekilde iki yönden trafiğe açık olduğunu aktardı.

Eskişehir’de orman yangını (Nedeni belli oldu) - 9

Yangının yerleşim yerlerine tehdit oluşturmadığını dile getiren Aksoy, "Ön tedbirler aldık ama şu aşamada yerleşim yerlerinin boşaltılmasını gerektirecek bir durumun ortada olmadığını değerlendiriyoruz. Tabii ki rüzgarın şiddetlenmesi, rüzgarın yönünün farklı bir noktaya doğru esmesi durumunda bu tedbirlerimiz de her zaman gündemimizde olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Eskişehir’de orman yangını (Nedeni belli oldu) - 10

Yangının henüz kontrol altına alınamadığını aktaran Vali Aksoy, "Bütün ekiplerimiz gece boyu çalışmalarını sürdürecek. Şimdi belirli bir alanda devam ediyor. Değişik noktalarda var. Gece olması nedeniyle şu aşamada karadan müdahale ediliyor. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber havadan müdahale tekrar başlayacak." diye konuştu.

Eskişehir’de orman yangını (Nedeni belli oldu) - 11
Eskişehir’de orman yangını (Nedeni belli oldu) - 12
Eskişehir’de orman yangını (Nedeni belli oldu) - 13
Eskişehir’de orman yangını (Nedeni belli oldu) - 14
Eskişehir’de orman yangını (Nedeni belli oldu) - 15
Eskişehir’de orman yangını (Nedeni belli oldu) - 16
Eskişehir’de orman yangını (Nedeni belli oldu) - 17
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