Eskişehir’de orman yangını (Nedeni belli oldu)
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangını karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, yangında yaklaşık 300 hektarlık bir alanının zarar gördüğünü belirterek, "Ekiplerimiz gece boyu çalışmalarını sürdürecek" dedi. Aksoy, yangına bir tarım aletinden çıkan kıvılcımın neden olduğunu söyledi.
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Kümbet ve Oynaş kırsal mahalleleri arasındaki alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.