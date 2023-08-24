Eskişehir’de orman yangını (Nedeni belli oldu)

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hemen müdahale etmesine rağmen alevlerin rüzgarın etkisiyle büyüdüğünü belirten Aksoy, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar yangına 1 uçak, 5 helikopter müdahale etmiştir. Toplam itibarıyla baktığımızda 29 arazöz, 10 itfaiye, 25 su tankeri ve 28 çeşitli iş makineleriyle müdahale edilmektedir. Şu an itibarıyla hava sıcaklığı 27 derece civarındadır. Gecenin ilerleyen saatlerinde sıcaklığın düşeceği, sabah saatlerinde 18 dereceye kadar inebileceğini Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden öğrendik. Rüzgar şu anda saatte 30-35 kilometre hızla devam etmektedir. Özellikle gecenin ilerleyen saatlerinde rüzgar riski hafif olmakla birlikte nem oranının yüzde 55-60'lara kadar çıkabileceği, rüzgar bakımından da daha ılımlı noktayı beklediğimizi ifade etmek isterim."