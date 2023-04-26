Eskişehir'de pitbull vahşeti

"İHMALLER YÜZÜNDEN"

Olayın olduğu esnada dışarıdan bir anda seslerin geldiğini ve çıktıklarında Yorki’yi pitbull cinsi köpeğin ağzından aldıklarını belirten petshop çalışanı Aslı Kayar, ağızlık olmadığına dikkat çekti.

Kayalar, "Tamamen bir ihmal yüzünden benim köpeğim can çekişiyor şuanda. Köpeğimle beraber içeri girdikten sonra, o da köpeğini alıp kaçmış." dedi.

Kayalar şöyle devam etti:

Buraya daha önceden de pitbull ve cane corso gibi cinslerden bir sürü geliyordu. Yorki ile oynuyorlar, bebek gibiler. Sahiplerinin hepsi de tedbirli bir şekilde buraya geliyor. O vatandaş kapının önünde köpeğiyle beraber durup, İçeride köpeğiniz var mı? Varsa tutar mısınız? Benim köpeğim saldırgan diyebilirdi ama bu yaptığı tamamen ihmal.