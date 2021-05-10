Eskişehir’de sağlıkçıları sevindiren vaka düşüşü

Sağlık Bakanlığı’nın risk haritasında 100 bin kişide 348,10 vaka oranıyla yer alan Eskişehir’de ‘tam kapama’ döneminde pozitif vakalar günlük 550 seviyesinden 200’e kadar geriledi. Son 10 günde yaşanan vaka düşüşü özellikle sağlık çalışanları arasında sevinç yaratırken, Eskişehir Şehir Hastanesi Covid-19 yoğun bakım hemşiresi Rıdvan Çetinkaya, “Buradaki insanların oksijen açlığını, bu hastalıkla nasıl savaştığını görmeleri gerekiyor. Bunu görmeden kolay kolay anlamayacaklarını düşünüyorum” dedi.

DHA 10.05.2021 - 12:54

Eskişehir’de sağlıkçıları sevindiren vaka düşüşü - 1
Corona virüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanmada Eskişehir’de halkın sokak ve seyahat kısıtlamasına genel olarak uyduğu görüldü.
Eskişehir’de sağlıkçıları sevindiren vaka düşüşü - 2
Kısıtlama nedeniyle sokak ve caddeler boş kalırken, polis ekiplerince tüm kavşaklarda oluşturulan uygulama noktalarında araçlar ve kişiler tek tek kontrol ediyor.
Eskişehir’de sağlıkçıları sevindiren vaka düşüşü - 3
Sağlık Bakanlığı’nın risk haritasında 100 bin kişide 348,10 oranla ‘yüksek riskli’ iller arasında yer alan Eskişehir’de tam kapanma döneminde günlük pozitif vaka sayısı düştü. Kısıtlamadan önce günlük 550’nin üzerine olan günlük pozitif vakalar kısıtlamanın son 10 günde 200’e kadar indi.
Eskişehir’de sağlıkçıları sevindiren vaka düşüşü - 4

DÜŞÜŞ HASTA SAYILARINA DA YANSIDI

Yaklaşık 900 bin nüfuslu kentte, PCR testi pozitif çıkmasına rağmen herhangi bir semptom göstermediği için evinde tedavi edilenlerin sayısı ise 5 bin seviyesinden 3 bin 265’e düştü.
Eskişehir’de sağlıkçıları sevindiren vaka düşüşü - 5
Corona virüs tedavisi uygulanan Yunus Emre Devlet Hastanesi, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Eskişehir Şehir Hastanesi’nde 28’i entübe, 105’i yoğun bakım olmak üzere toplam 437 hastanın tedavisi sürüyor.
Eskişehir’de sağlıkçıları sevindiren vaka düşüşü - 6
Eskişehir’de 39’u son 1 haftada olmak üzere geçen yıl mart ayından bu yana corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 954’e yükseldi.
Eskişehir’de sağlıkçıları sevindiren vaka düşüşü - 7

HES HARİTASI YEŞİLE DÖNDÜ

Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasında Eskişehir’in tamamına yakını ‘çok yüksek risk’ anlamına gelen kırmızıyla kaplıyken, son 10 günde görülen vaka düşüşünün ardından büyük bir kısmı yeşile döndü.
Eskişehir’de sağlıkçıları sevindiren vaka düşüşü - 8

Eskişehir Şehir Hastanesi Covid-19 yoğun bakım hemşiresi Rıdvan Çetinkaya, corona virüs sürecinden en çok sağlık çalışanlarının psikolojik olarak etkilendiğini söyledi.

Özellikle yoğun bakım çalışanlarının en riskli alanlarda görev yaptıklarını ifade eden Çetinkaya, “Olabilecek en riskli bölgedeyiz şu anda. Virüsün bulaşma riskinin en yüksek olduğu nokta genellikle entübasyon ve aspirasyonlar. Sonuçta hastanın doğrudan ağzının içine müdahale ediyoruz. O yüzden en riskli noktada yoğun bakımcılar olarak biz varız” dedi.

Eskişehir’de sağlıkçıları sevindiren vaka düşüşü - 9
Vaka düşüşlerinin sağlık çalışanlarını mutlu ettiğini kaydeden Çetinkaya, yoğun bakımda hastaların nefessiz kalarak hayatlarını kaybetmelerine şahit olduklarını ve buna çok üzüldüklerini söyledi.
Eskişehir’de sağlıkçıları sevindiren vaka düşüşü - 10

Çetinkaya, “Bu düşme eğilimi bizim için çok iyi. Vaka sayıları düştükçe, yoğun bakıma geliş oranları da yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Bu da bizim iş tempomuzu çok fazla etkiliyor. İnsanların Covid ile mücadelesinde birebir çok defa şahit olduk. Durduğu yerde hiçbir sıkıntısı yokken oksijensiz kalmak, su içinde olmadan boğulmak çok kötü bir şey gerçekten.

Psikolojik olarak çok etkileniyoruz biz. Aşılar sayesinde, yaşlı nüfusumuz aşılandığı için vakaların yaş ortalaması düşmeye başladı. Genç insanların hastalığının daha kötüye gitmesi bizi çok üzüyor. Maskesiz, sosyal mesafesiz olan insanların burada sadece bir gün geçirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Buradaki insanların oksijen açlığını, bu hastalıkla nasıl savaştığını görmeleri gerekiyor. Bunu görmeden kolay kolay anlamayacaklarını düşünüyorum” dedi.

Eskişehir’de sağlıkçıları sevindiren vaka düşüşü - 11

"ÇENE ALTINDAKİ MASKENİN DEĞERİ YOK"

Corona virüs sürecinin bitmesi için tedbirlere uyulması gerektiğini anlatan Çetinkaya, “Dikkat etmeleri lazım. Tabii ki üzülüyorum, o insanlar şu an böyle tedbirsiz geziyorlarsa sonrasında buraya bize yatış olarak gelecekler. Biz de onlara bakmaya çalışacağız burada. O yüzden sürekli dikkat etmeleri lazım kendilerine. Bu konuda bize olabildiğince destek olmaları lazım. Artık insanların birbirine mesafeyi koyabilmesi gerekiyor ki bu vaka sayılarımız daha da çok düşsün. Çünkü bu sadece bizim çalışmamızla olacak bir iş değil.

Kendimize dikkat etmezsek, aramıza mesafeyi koymazsak dördüncü pik de olabilir. Olabildiğince bize destek olsunlar. Mesafelerini korusunlar, maske kullansınlar. Ama doğru kullansınlar maskelerini. Çene altındaki maskenin hiç bir değeri yok" diye konuştu.

Eskişehir’de sağlıkçıları sevindiren vaka düşüşü - 12

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