Eskişehir’de sağlıkçıları sevindiren vaka düşüşü

DHA 10.05.2021 - 12:54
Eskişehir Şehir Hastanesi Covid-19 yoğun bakım hemşiresi Rıdvan Çetinkaya, corona virüs sürecinden en çok sağlık çalışanlarının psikolojik olarak etkilendiğini söyledi.
Özellikle yoğun bakım çalışanlarının en riskli alanlarda görev yaptıklarını ifade eden Çetinkaya, “Olabilecek en riskli bölgedeyiz şu anda. Virüsün bulaşma riskinin en yüksek olduğu nokta genellikle entübasyon ve aspirasyonlar. Sonuçta hastanın doğrudan ağzının içine müdahale ediyoruz. O yüzden en riskli noktada yoğun bakımcılar olarak biz varız” dedi.
Çetinkaya, “Bu düşme eğilimi bizim için çok iyi. Vaka sayıları düştükçe, yoğun bakıma geliş oranları da yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Bu da bizim iş tempomuzu çok fazla etkiliyor. İnsanların Covid ile mücadelesinde birebir çok defa şahit olduk. Durduğu yerde hiçbir sıkıntısı yokken oksijensiz kalmak, su içinde olmadan boğulmak çok kötü bir şey gerçekten.
Psikolojik olarak çok etkileniyoruz biz. Aşılar sayesinde, yaşlı nüfusumuz aşılandığı için vakaların yaş ortalaması düşmeye başladı. Genç insanların hastalığının daha kötüye gitmesi bizi çok üzüyor. Maskesiz, sosyal mesafesiz olan insanların burada sadece bir gün geçirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Buradaki insanların oksijen açlığını, bu hastalıkla nasıl savaştığını görmeleri gerekiyor. Bunu görmeden kolay kolay anlamayacaklarını düşünüyorum” dedi.
Corona virüs sürecinin bitmesi için tedbirlere uyulması gerektiğini anlatan Çetinkaya, “Dikkat etmeleri lazım. Tabii ki üzülüyorum, o insanlar şu an böyle tedbirsiz geziyorlarsa sonrasında buraya bize yatış olarak gelecekler. Biz de onlara bakmaya çalışacağız burada. O yüzden sürekli dikkat etmeleri lazım kendilerine. Bu konuda bize olabildiğince destek olmaları lazım. Artık insanların birbirine mesafeyi koyabilmesi gerekiyor ki bu vaka sayılarımız daha da çok düşsün. Çünkü bu sadece bizim çalışmamızla olacak bir iş değil.
Kendimize dikkat etmezsek, aramıza mesafeyi koymazsak dördüncü pik de olabilir. Olabildiğince bize destek olsunlar. Mesafelerini korusunlar, maske kullansınlar. Ama doğru kullansınlar maskelerini. Çene altındaki maskenin hiç bir değeri yok" diye konuştu.