Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 41 yaralı

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ'NÜN AÇIKLAMASI

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici, gazetecilere, 44 kişinin bulunduğu otobüste bir yolcunun hayatını kaybettiğini belirterek, yaralananların 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldığını söyledi.



Yaralılardan birinin genel durumunun iyi olmadığını anlatan Bildirici, "Entübe bir şekilde yoğun bakım ünitesine alındı. Diğer vakalarımızın şimdilik genel durumları iyi gözüküyor. Görüntüleme cihazlarındalar. Tetkik ve tahlilleri yapılıyor. İnşallah onlar da ciddi bir sorun beklemiyoruz." diye konuştu.