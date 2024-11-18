Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 41 yaralı
Eskişehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 41 kişi yaralandı. Valilikten yapılan açıklamada 44 yolcunun bulunduğu otobüsün havanın yağışlı olması ve sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkması ve takla atması sonucu gerçekleştiği belirtildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Eskişehir-Seyitgazi kara yolunun Derbent mevkisinde Ömer Yeşilyurt (43) idaresindeki yolcu otobüsü, yoldan çıkarak devrildi.