Eskişehir'de yürekleri ağza getiren şov: Eşinin kullandığı uçağın kanatlarında yürüdü

Haberler - Anadolu Ajansı 18.09.2022 - 12:39 | Son Güncelleme : 18.09.2022 - 12:44
İsviçreli Danielle Del Buono, 15 yıldan bu yana uçuş sırasında Boeing Stearman tipi uçağın kanadında yürüyerek gösteri yapıyor.
Danielle Del Buono, pilot kocası Emiliano Del Buono ile yıllardır pek çok hava gösterisine katıldı.
Del Buono çifti, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen "Sivrihisar Hava Gösterileri 2022"de pembe renkli uçaklarıyla gösteri sundu.
Gösteri sırasında Danielle Del Buono'nun uçağın kanadının üzerinde ve kanatlar arasında sunduğu gösteri izleyenleri heyecanlandırdı.