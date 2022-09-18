Eskişehir'de yürekleri ağza getiren şov: Eşinin kullandığı uçağın kanatlarında yürüdü

Eskişehir'de düzenlenen hava gösterisine katılan İsviçreli çift seyircileri heyecanlandıran bir gösteri sundu. Danielle Del Buono eşinin kullandığı uçağın kanadında yürüdü.

Haberler - Anadolu Ajansı 18.09.2022 - 12:39 | Son Güncelleme : 18.09.2022 - 12:44

Eskişehir'de yürekleri ağza getiren şov: Eşinin kullandığı uçağın kanatlarında yürüdü - 1

İsviçreli Danielle Del Buono, 15 yıldan bu yana uçuş sırasında Boeing Stearman tipi uçağın kanadında yürüyerek gösteri yapıyor.

Eskişehir'de yürekleri ağza getiren şov: Eşinin kullandığı uçağın kanatlarında yürüdü - 2

Danielle Del Buono, pilot kocası Emiliano Del Buono ile yıllardır pek çok hava gösterisine katıldı.

Eskişehir'de yürekleri ağza getiren şov: Eşinin kullandığı uçağın kanatlarında yürüdü - 3

Del Buono çifti, 'in Sivrihisar ilçesinde bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen "Sivrihisar Hava Gösterileri 2022"de pembe renkli uçaklarıyla gösteri sundu.

Eskişehir'de yürekleri ağza getiren şov: Eşinin kullandığı uçağın kanatlarında yürüdü - 4

Gösteri sırasında Danielle Del Buono'nun uçağın kanadının üzerinde ve kanatlar arasında sunduğu gösteri izleyenleri heyecanlandırdı.

Eskişehir'de yürekleri ağza getiren şov: Eşinin kullandığı uçağın kanatlarında yürüdü - 5
Eskişehir'de yürekleri ağza getiren şov: Eşinin kullandığı uçağın kanatlarında yürüdü - 6
Eskişehir'de yürekleri ağza getiren şov: Eşinin kullandığı uçağın kanatlarında yürüdü - 7
Eskişehir'de yürekleri ağza getiren şov: Eşinin kullandığı uçağın kanatlarında yürüdü - 8
Eskişehir'de yürekleri ağza getiren şov: Eşinin kullandığı uçağın kanatlarında yürüdü - 9
Eskişehir'de yürekleri ağza getiren şov: Eşinin kullandığı uçağın kanatlarında yürüdü - 10
Eskişehir'de yürekleri ağza getiren şov: Eşinin kullandığı uçağın kanatlarında yürüdü - 11
Eskişehir'de yürekleri ağza getiren şov: Eşinin kullandığı uçağın kanatlarında yürüdü - 12
Eskişehir'de yürekleri ağza getiren şov: Eşinin kullandığı uçağın kanatlarında yürüdü - 13
Eskişehir'de yürekleri ağza getiren şov: Eşinin kullandığı uçağın kanatlarında yürüdü - 14
Eskişehir'de yürekleri ağza getiren şov: Eşinin kullandığı uçağın kanatlarında yürüdü - 15
Eskişehir'de yürekleri ağza getiren şov: Eşinin kullandığı uçağın kanatlarında yürüdü - 16
Eskişehir'de yürekleri ağza getiren şov: Eşinin kullandığı uçağın kanatlarında yürüdü - 17
Eskişehir'de yürekleri ağza getiren şov: Eşinin kullandığı uçağın kanatlarında yürüdü - 18

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