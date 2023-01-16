Eskişehir'deki engelli bakım evinde dayak| Görüntüler ortaya çıktı

'KALÇA KIRIĞI 15-20 GÜN ÖNCESİNE AİT'

Baba Ömer Serdaroğlu, savcılıkta verdiği ifadesinde, “12 Nisan 2018’de Seyitgazi İlçe Emniyet Amirliği’nden arayan polis, Selim'in düşerek yaralandığı bilgisini vermesi üzerine ifade verdim ancak o tarihte şikayetçi olmadım. Diğer oğlum Kerim beni telefonla arayarak, Selim’in tekerlekli sandalyede oturur vaziyette ve yürüyemediğini söyledi'' diyerek sözlerine şunları ekledi:

''Bunun üzerine kurum müdürünü aradım, durumunu Selim’in durumunu sorduğumda herhangi bir sağlık sorunu olmadığını cevabını aldım. Oğlumun sevk edildiği hastaneye gittim Ameliyat olduğunu öğrendim ve doktor kalça kırığının 15-20 gün öncesine ait olduğunu söyledi. Bu kırıkların darp neticesinde olup olamayacağı hakkında görüş veremeyeceğini söyledi. Tüm bu sebeplerle oğlunun düşmesinde kusur ve ihmali olan ya da oğlumu darbeden şahıs veya kurumdan şikayetçiyim''



Eskişehir 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davada 22 sanık tutuksuz yargılanıyor.