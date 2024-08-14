Eskişehir'deki saldırganı arkadaşı anlattı: "Oyun oynarkan 'Bunları gerçek insanlara da yapacağım' diyordu"

"OLAYI GÖRDÜĞÜMDE ŞAŞIRDIM"

Konu ile ilgili konuşan Ayaz Bulut, şunları söyledi:

"Eskişehir'de saldırı yapan kişi benim arkadaşımdı. Bir mesajlaşma uygulamasından arkadaşımdı. Bize daha önceden ‘Ben gidip parti binasına molotof atacağım. Sokaktaki kedilere tekme atıyorum. Adam öldürme videoları izliyorum. Eve gelen misafir çocuklarını dövüyorum. Bunlar benim hoşuma gidiyor' diyordu. Böyle garip bir çocuktu.