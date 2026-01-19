Eskişehir'in ilginç köyü. Bir bölümü vakıf bir bölümü sit alanı... Mezarlık bile yapılamıyor

Mezarlığın dolmak üzere olduğunu söyleyen Özer, "Şu anda bile ekip biçtiğimiz tarlaların kullanım bedelini vakıf parası olarak ödüyoruz. Köyümüzün çevresi, özellikle mezarlığımız ve mezarlığın üst tarafı tamamen sit alanı ilan edilmiş durumda. Sit alanı olduğu için mezarlığımıza su hattı çekemiyoruz; ihtiyacımız olduğunda yakındaki çeşmeleri kullanıyoruz. Hatta mezarlığımız dolmak üzere olduğu için arka tarafa tel örgülerle yeni bir defin alanı hazırladık ancak sit alanı engeli nedeniyle orayı bile kabul etmiyorlar." ifadelerini kullandı

Özer, köy nüfusunun kışın genellikle 12-13 hane, yazın ise bu sayının 40-50 haneye kadar çıktığını söyledi.