Eskişehir'in simgelerinden Porsuk kahverengiye büründü

Eskişehir'in simgesi haline gelen Porsuk Çayı, yoğun yağıştan dolayı kahverengiye büründü.
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün Eskişehir için yaptığı sağanak yağmur uyarısı dün sabah saatlerinden itibaren etkisini gösterdi.
Zaman zaman hızı azalsa da yer yer devam eden yağmur sebebi ile şehir kentin merkezinden geçen Porsuk Çayı'nın renge kahverengine döndü.
Sakarya nehrinin bir kolu olan Porsuk Çayı'nin, geçtiği bölgelerdeki toprak karışımı sebebi ile renk değiştirdiği tahmin ediliyor.
Öte yandan meteorolojik verilere göre bugün Eskişehir genelinde havanın çok bulutlu ve yağışlı olması beklenirken, hava sıcaklığının 1 ila 3 derece azalarak mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.