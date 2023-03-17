Eskişehir'in simgelerinden Porsuk kahverengiye büründü

Eskişehir'i dünden beri etkisi altına alan ve zaman zaman sağanağa dönen yağmur sonrasında şehrin merkezinden geçen Porsuk Çayı'nın rengi kahverengine döndü.

Eskişehir'in simgelerinden Porsuk kahverengiye büründü - 1

Eskişehir'in simgesi haline gelen Porsuk Çayı, yoğun yağıştan dolayı kahverengiye büründü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Eskişehir'in simgelerinden Porsuk kahverengiye büründü - 2

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün Eskişehir için yaptığı sağanak yağmur uyarısı dün sabah saatlerinden itibaren etkisini gösterdi.

Eskişehir'in simgelerinden Porsuk kahverengiye büründü - 3

Zaman zaman hızı azalsa da yer yer devam eden yağmur sebebi ile şehir kentin merkezinden geçen Porsuk Çayı'nın renge kahverengine döndü.

Eskişehir'in simgelerinden Porsuk kahverengiye büründü - 4

Sakarya nehrinin bir kolu olan Porsuk Çayı'nin, geçtiği bölgelerdeki toprak karışımı sebebi ile renk değiştirdiği tahmin ediliyor.

Eskişehir'in simgelerinden Porsuk kahverengiye büründü - 5

YAĞIŞ BEKLENİYOR

Öte yandan meteorolojik verilere göre bugün Eskişehir genelinde havanın çok bulutlu ve yağışlı olması beklenirken, hava sıcaklığının 1 ila 3 derece azalarak mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.

Eskişehir'in simgelerinden Porsuk kahverengiye büründü - 6
Eskişehir'in simgelerinden Porsuk kahverengiye büründü - 7
DAHA FAZLA GÖSTER