Eskişehir'in vazgeçilmez tatları arasında yer alıyor: En önemli özelliği kıymasının yağsız olması

Eskişehir'deki çi börek ustası Emine Kaplan, Kırım Tatar kültürüne ait olan bu lezzetin yapımından bahsederken yerli halktan turistlere kadar oldukça fazla ilgi gördüğünü belirtti.

Çi böreğin lezzetiyle Eskişehir'in vazgeçilmez duraklarından biri olduğunu söyleyen Kaplan, "Böreğin en önemli özelliği kıymasının yağsız olması ve hamurunun ince güzel açılıyor olmasıdır. Hamurunda, un su tuz; iç harcında kıyma soğan ve karabiber kullanıyoruz. Bunların dışında da malzeme kullanmayız" ifadelerini kullandı.