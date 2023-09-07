Esnaf birleşti, Arin ve Ayda kardeşler yürümeye başladı
Batman’da engelli olarak dünyaya gelen ve ikisinin de sağ bacakları kesilen Arin ve Ayda Akdoğan kardeşler, çeşitli sektörlerden esnaf grubunun yardımıyla alınan protez bacaklarla yürümeye başladı. Kızların anneleri Şükran Akdoğan, çocuklarının artık sokakta koşabildiğini ve okula rahatlıkla gidebileceklerini söyledi.
Batman’da Mehmet ve Şükran Akdoğan çiftinin kızları 6 yaşındaki Arin, sağ bacağı diğerinden kısa, içe dönük ve 2 parmaklı doğdu.
Götürdükleri doktorlar bacağın kesilmesi gerektiğini söyledi.
1,5 yaşına gelince Arin'in sağ bacağı kesildi.
Çiftin 3 yıl önce dünyaya gelen kızları Ayda da ablası gibi sağ bacağından engelli doğdu.
Ayda'nın bacağı da 1,5 yaşında kesildi.