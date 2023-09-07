Esnaf birleşti, Arin ve Ayda kardeşler yürümeye başladı

Kentte çiğ köftecilik yapan ve diğer esnaf arkadaşlarıyla çeşitli yardımlar toplayan Mirkan Yıldız, kendilerini en derinden etkileyen olayın Ayda ve Arin kardeşler olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

“Çevremizden, esnaf arkadaşlarımızdan ve sosyal medya aracılığıyla istenen miktarı topladık. Ne dernek adı altında, ne kurum adı altında ne de kuruluş adı altında çalışma yapmadık. Tek gayemiz Allah rızası. Bizlere destek veren, yanımızda olan, bizlere sponsor olan tüm gönül dostlarından Allah razı olsun. İyilik bulaşıcıdır. En büyük zenginlik gönül zenginliğidir. Biz bunu tamamen gönüllülük esasına göre yapıyoruz. Protez bacakları sadece bir kereye mahsus yapmıyoruz. Vücut gelişiminden dolayı 2 sene ve 5 sene arasında protez bacakların değişmesi gerekiyor. Bizler bunu yakından takip ederek protezin süresi bittikten sonra tekrardan kardeşlerimize protez bacak alıyoruz.”