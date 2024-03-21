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Esnaf ve motokuryeler arasında çekiçli sopalı kavga

İstanbul Esenyurt'ta bir müşteri, sipariş verdiği yemeğinin döküldüğünü öne sürerek teslim almadı. Bunun üzerine restorana geri giden kurye, siparişlerin düzgünce paketlenmesi gerektiğini söyleyince kavga çıktı. Çevredeki esnaf ve kuryelerin de kavgaya dahil olmasıyla ortalık savaş alanına döndü. Çekiç ve sopaların kullanıldığı kavgada 4 esnaf yaralandı.

Esnaf ve motokuryeler arasında çekiçli sopalı kavga - 1

İstanbul'da esnafla motorkuryelerin kavgasında 4 kişi yaralandı. Olay, 14 Mart Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Esenyurt ilçesi Piri Reis Mahallesi'nde meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Esnaf ve motokuryeler arasında çekiçli sopalı kavga - 2

İddiaya göre, restorana gelen kurye müşteriye götürmek üzere paketle yola çıktı. Paketteki yemeğin dökülmüş olduğunu fark eden müşteri, telsim almayıp geri gönderdi.

Esnaf ve motokuryeler arasında çekiçli sopalı kavga - 3

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Restorana geri gelen kurye yemeklerin düzgünce paketlenmesini ve ayrıca yol parasının ödenmesini istedi. Bunun üzerine restoran sahibi ve kurye arasında tartışma çıktı.

Esnaf ve motokuryeler arasında çekiçli sopalı kavga - 4

Sokağa taşan tartışma, çevredeki esnafın ve kuryelerin de dahil olmasıyla büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada taraflar çekiçle ve sopalarla birbirine saldırdı.

Esnaf ve motokuryeler arasında çekiçli sopalı kavga - 5

4 ESNAF YARALANDI

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde iş yerlerinin camlarının çekiçle kırıldığı ve bir motokuryenin kendini görüntüleyen esnafa kask fırlattığı, yumrukla saldırdığı, bir esnafın ise motosiklete sopalarla vurduğu görüldü. Taraflar güçlükle sakinleştirilirken kavgada 4 esnaf yaralandı.

Esnaf ve motokuryeler arasında çekiçli sopalı kavga - 6
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