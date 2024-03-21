Esnaf ve motokuryeler arasında çekiçli sopalı kavga

4 ESNAF YARALANDI

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde iş yerlerinin camlarının çekiçle kırıldığı ve bir motokuryenin kendini görüntüleyen esnafa kask fırlattığı, yumrukla saldırdığı, bir esnafın ise motosiklete sopalarla vurduğu görüldü. Taraflar güçlükle sakinleştirilirken kavgada 4 esnaf yaralandı.