Esnaf ve motokuryeler arasında çekiçli sopalı kavga
İstanbul Esenyurt'ta bir müşteri, sipariş verdiği yemeğinin döküldüğünü öne sürerek teslim almadı. Bunun üzerine restorana geri giden kurye, siparişlerin düzgünce paketlenmesi gerektiğini söyleyince kavga çıktı. Çevredeki esnaf ve kuryelerin de kavgaya dahil olmasıyla ortalık savaş alanına döndü. Çekiç ve sopaların kullanıldığı kavgada 4 esnaf yaralandı.
İstanbul'da esnafla motorkuryelerin kavgasında 4 kişi yaralandı. Olay, 14 Mart Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Esenyurt ilçesi Piri Reis Mahallesi'nde meydana geldi.