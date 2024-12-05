"Esnafa konum paylaşma vergisi geliyor" iddiasına açıklama... Peki kimler ücret ödeyecek?

Türk vatandaşları için son dönem gelir veya kurumlar vergisi beyannamesindeki gelir tablosundaki net satış tutarı veya işletme hesabı özetindeki satış hasılat tutarı esas alınarak hesaplanacak.



Yabancı gerçek veya tüzel kişiler için bir izin katsayısı bedelinin 1250 katının süre katsayısı ile çarpımıyla hesaplanacak. Bir izin katsayısı bedeli 1750 lira olacak.



Coğrafi veri izni alınmadan yapılan işlemlerde idari para cezası uygulanacak.