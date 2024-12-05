"Esnafa konum paylaşma vergisi geliyor" iddiasına açıklama... Peki kimler ücret ödeyecek?

Türkiye Büyük Millet Meclis'inde (TBMM) kabul edilen Coğrafi Bilgi Sistemlerine ilişkin yasayla, 'Konum paylaşımlarından ücret mi alınacak' sorusu gündeme geldi. NTV yayınına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Düzenlemenin esnafla, konum bilgisi paylaşan vatandaşla hiçbir ilgisi yok, bu kişilerden bir vergi alınması da söz konusu değil." dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da "Yasa, coğrafi verileri üreterek gelir elde edenleri kapsıyor." dedi. Araç takip, tur ve seyahat firmaları ve harita ve adres verisi toplayan e-ticaret firmaları kapsamda.

"Esnafa konum paylaşma vergisi geliyor" iddiasına açıklama... Peki kimler ücret ödeyecek? - 1

Coğrafi Bilgi Sistemleri kanunu değişti.

Buna göre,Türkiye'ye ait Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi kapsamındaki coğrafi verileri toplanması, üretilmesi, paylaşılması veya satılması izne ve ücrete tabii olacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

"Esnafa konum paylaşma vergisi geliyor" iddiasına açıklama... Peki kimler ücret ödeyecek? - 2

Düzenleme konum paylaşan kişi ya da esnaftan ücret mi alınacak sorusunu gündeme getirdi. NTV yayınına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Böyle bir durum söz konusu değil." dedi.

"Esnafa konum paylaşma vergisi geliyor" iddiasına açıklama... Peki kimler ücret ödeyecek? - 3

İzin işlemlerini yürütecek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından da açıklama geldi. Bakanlık, "Esnafa konum vergisi iddiası gerçek dışı" dedi.

"Esnafa konum paylaşma vergisi geliyor" iddiasına açıklama... Peki kimler ücret ödeyecek? - 4

KİMLERİ KAPSIYOR?

Düzenleme, ulaşım ağları ve adres verilerini toplayarak araç takip sistemleri geliştiren navigasyon firmalarını, coğrafi yer adları, adres, uydu görüntüsü ve ulaşım ağları verilerini kullanan seyahat acentaları ve tur operatörlerini, harita ve adres, verilerini toplayarak dijital ortamda satış ve pazarlama faaliyetlerini gerçekleştiren e-ticaret firmalarını kapsıyor.

Meclisten geçen düzenlemeye göre izin bedeli gelire göre belirlenecek.

"Esnafa konum paylaşma vergisi geliyor" iddiasına açıklama... Peki kimler ücret ödeyecek? - 5

Türk vatandaşları için son dönem gelir veya kurumlar vergisi beyannamesindeki gelir tablosundaki net satış tutarı veya işletme hesabı özetindeki satış hasılat tutarı esas alınarak hesaplanacak.

Yabancı gerçek veya tüzel kişiler için bir izin katsayısı bedelinin 1250 katının süre katsayısı ile çarpımıyla hesaplanacak. Bir izin katsayısı bedeli 1750 lira olacak.

Coğrafi veri izni alınmadan yapılan işlemlerde idari para cezası uygulanacak.

DAHA FAZLA GÖSTER