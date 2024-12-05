"Esnafa konum paylaşma vergisi mi geliyor" iddiasına açıklama... Peki kimler ücret ödeyecek?
Türkiye Büyük Millet Meclis'inde (TBMM) kabul edilen Coğrafi Bilgi Sistemlerine ilişkin yasayla, 'Konum paylaşımlarından ücret mi alınacak' sorusu gündeme geldi. NTV yayınına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Düzenlemenin esnafla, konum bilgisi paylaşan vatandaşla hiçbir ilgisi yok, bu kişilerden bir vergi alınması da söz konusu değil." dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da "Yasa, coğrafi verileri üreterek gelir elde edenleri kapsıyor." dedi. Araç takip, tur ve seyahat firmaları ve harita ve adres verisi toplayan e-ticaret firmaları kapsamda.
Coğrafi Bilgi Sistemleri kanunu değişti.
Buna göre,Türkiye'ye ait Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi kapsamındaki coğrafi verileri toplanması, üretilmesi, paylaşılması veya satılması izne ve ücrete tabii olacak.