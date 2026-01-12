Esra'nın sır ölümü! Annesi ve sevgilisi gözaltında
12.01.2026 15:24
İHA
Ankara'da Esra Muratoğlu isimli kadın boğularak öldürüldü. Genç kadının annesi ile sevgilisi olduğu ileri sürülen bir kişi gözaltına alındı.
Ankara'da bir kadın cinayete kurban gitti.
Olay Mamak ilçesinde yaşandı. Kutlu Mahallesi'nde yaşayan 28 yaşındaki Esra Muratoğlu, boğularak öldürüldü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Genç kadının cenazesi incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
ANNE İLE SEVGİLİSİ GÖZALTINDA
Olayla ilgili polis tarafından yürütülen çalışmalar sonucu şüphelilerden anne Ç.Y. ile genç kadının sevgilisi olduğu iddia edilen O.K. yakalanarak gözaltına alındı.
Genç kadının ölüm haberini alan bir yakını ise fenalık geçirdi.