"Eşyalarımı uygun fiyata satıyorum" dolandırıcılığına dikkat!

Dolandırıcının kendisini "Eşim İsviçre vatandaşı, ailesi ona burada zulmediyor, dövüyor. Biz de o yüzden yurtdışına gidiyoruz" diyerek dolandırdığını ifade eden Beyaz, "'Oraya taşınacağız, biletimiz hazır' dedi. 10 bin TL'ye bana hem buzdolabı hem de telefon satacağını söyledi. Kargosu, faizi ve işlem ücretleriyle 10 bin 500 TL'yi bulur dedi. Ben bu ilanları TikTok'ta gezerken görmüştüm. Fiyat almak için bir iletişime geçtim." diye konuştu.

Beyaz, şöyle devam etti:

"Birkaç gün sonra bana dönüş yaptılar. Bu kadar ucuz olması dikkatimi çekti, evet şüphelendim ama o an aceleyle sağlıklı düşünemedim. Dolandırıcı beni acele ettirdi, 'Bir an önce elimden çıkarmam lazım eşyaları' dedi. 'Bir an önce gitmem lazım' diyerek beni acele ettirdi, ben de sağlıklı karar veremedim. İçimde şüphe vardı. Tekrar yönlendirdikleri siteye girdim baktım ama telefonu kızım için alacaktım. O üzülmesin diye de alışverişe devam ettim. Hem kızım hem dolandırıcı beni acele ettirince ne yapacağımı bilemedim. Araştırma fırsatım olmadı ve bir hata yaptım. Sonrasında dolandırıldığımı anladım ve gerekli yerlere şikayetlerde bulundum." dedi.