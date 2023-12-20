"Eşyalarımı uygun fiyata satıyorum" dolandırıcılığına dikkat!

Son dönemde artan dolandırıcılık yöntemlerine bir yenisi daha eklendi. Dolandırıcılar, açtıkları sahte sosyal medya hesaplarından "Yurtdışına taşınıyoruz, eşyalarımız uygun fiyata satılık" ya da "Havalimanında unutulan bagajların satışına başlanıyor" ilanına ekledikleri link ile vatandaşları tuzağa düşürüyor. Uzmanlar, dolandırıcılara karşı uyarıda bulundu.

"Eşyalarımı uygun fiyata satıyorum" dolandırıcılığına dikkat! - 1

Dolandırıcılar bazı sosyal medya uygulamalar üzerinden açtıkları sahte hesaplarla "Yurtdışına taşınıyorum, evleniyorum, tayinim çıktı bu yüzden de eşyalarımı uygun fiyata elden çıkarıyorum" diyerek vatandaşları dolandırmaya başladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

"Eşyalarımı uygun fiyata satıyorum" dolandırıcılığına dikkat! - 2

Sahte hesaplar üzerinden uygun fiyata ikinci el eşya satışı yaptıklarını söyleyen dolandırıcılar, alışveriş yapmak isteyen vatandaşları bir link üzerinden güvenilir alışveriş sitelerinin sahtelerine yönlendiriyor.

"Eşyalarımı uygun fiyata satıyorum" dolandırıcılığına dikkat! - 3

Alışveriş yaptığını düşünen vatandaşlar paraları gönderip bilgilerini karşı tarafa ilettikten sonra ise ürünler gelmeyince dolandırıldıklarının farkına varıyor.

"Eşyalarımı uygun fiyata satıyorum" dolandırıcılığına dikkat! - 4

"DÜŞÜNME FIRSATIM OLMADI, BENİ ACELEYE GETİRDİLER"

Sosyal medya dolandırıcılarının hedefi olan mağdurlardan Başak Beyaz, dolandırıcıların mesaj attığını ve telefon numarası istediğini anlattı.

Beyaz, "Beni de WhatsApp üzerinden aradılar. Konuştuk, anlaştık. Bana link gönderdiler. Güvenli bir alışveriş sitesine yönlendiriyorlar sizi bu link üzerinden. Burada bütün işlemleri gerçekleştiriyorsunuz." dedi. 

"Eşyalarımı uygun fiyata satıyorum" dolandırıcılığına dikkat! - 5

Dolandırıcının kendisini "Eşim İsviçre vatandaşı, ailesi ona burada zulmediyor, dövüyor. Biz de o yüzden yurtdışına gidiyoruz" diyerek dolandırdığını ifade eden Beyaz, "'Oraya taşınacağız, biletimiz hazır' dedi. 10 bin TL'ye bana hem buzdolabı hem de telefon satacağını söyledi. Kargosu, faizi ve işlem ücretleriyle 10 bin 500 TL'yi bulur dedi. Ben bu ilanları TikTok'ta gezerken görmüştüm. Fiyat almak için bir iletişime geçtim." diye konuştu.

Beyaz, şöyle devam etti:

"Birkaç gün sonra bana dönüş yaptılar. Bu kadar ucuz olması dikkatimi çekti, evet şüphelendim ama o an aceleyle sağlıklı düşünemedim. Dolandırıcı beni acele ettirdi, 'Bir an önce elimden çıkarmam lazım eşyaları' dedi. 'Bir an önce gitmem lazım' diyerek beni acele ettirdi, ben de sağlıklı karar veremedim. İçimde şüphe vardı. Tekrar yönlendirdikleri siteye girdim baktım ama telefonu kızım için alacaktım. O üzülmesin diye de alışverişe devam ettim. Hem kızım hem dolandırıcı beni acele ettirince ne yapacağımı bilemedim. Araştırma fırsatım olmadı ve bir hata yaptım. Sonrasında dolandırıldığımı anladım ve gerekli yerlere şikayetlerde bulundum." dedi.

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