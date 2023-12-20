"Eşyalarımı uygun fiyata satıyorum" dolandırıcılığına dikkat!
Son dönemde artan dolandırıcılık yöntemlerine bir yenisi daha eklendi. Dolandırıcılar, açtıkları sahte sosyal medya hesaplarından "Yurtdışına taşınıyoruz, eşyalarımız uygun fiyata satılık" ya da "Havalimanında unutulan bagajların satışına başlanıyor" ilanına ekledikleri link ile vatandaşları tuzağa düşürüyor. Uzmanlar, dolandırıcılara karşı uyarıda bulundu.
Dolandırıcılar bazı sosyal medya uygulamalar üzerinden açtıkları sahte hesaplarla "Yurtdışına taşınıyorum, evleniyorum, tayinim çıktı bu yüzden de eşyalarımı uygun fiyata elden çıkarıyorum" diyerek vatandaşları dolandırmaya başladı.