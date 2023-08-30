Eşyalarını balkondan atıp, evi ateşe verdi

Çorum’da evde gürültü yapan bir kişi, komşuları tarafından polise ihbar edildi. Emniyet güçlerinin, kendisini uyarmak için evine gittiği Hasan T., bunun üzerine polis ekiplerine direndi, eşyalarını dışarı atıp evi ateşe verdi. Hasan T., ekipler tarafından gözaltına alındı.

Eşyalarını balkondan atıp, evi ateşe verdi - 1

Çorum’da gürültü yaptığı gerekçesiyle komşularının şikayette bulunduğu kişi, kendisini uyarmaya gelen polis ekiplerine direnmesi ve eşyalarını dışarı atıp evi ateşe vermesi sonucu gözaltına alındı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Eşyalarını balkondan atıp, evi ateşe verdi - 2

Gülabibey Mahallesi Bağcılar 3. Cadde'de Hasan T'nin (45) evinin balkonundan bağırarak gürültü yaptığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

İkazlara rağmen bağırmaya devam eden Hasan T'nin evine girmek isteyen polis, kapı arkasına yığılan eşyalardan dolayı eve giremeyince itfaiyeden yardım istedi.

Eşyalarını balkondan atıp, evi ateşe verdi - 3

Bu sırada eşyalarını balkondan atmaya başlayan Hasan T. evde küçük çaplı yangın başlattı.

İtfaiye ekiplerince kapının açılmasının ardından eve giren polis ekipleri, Hasan T'yi gözaltına aldı.

Eşyalarını balkondan atıp, evi ateşe verdi - 4

Evdeki yangının söndürülmesinin ardından polis merkezine götürülen Hasan T'nin Almanya'da yaşadığı ve tatil için Çorum'a geldiği öğrenildi.

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