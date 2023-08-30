Eşyalarını balkondan atıp, evi ateşe verdi
Çorum’da evde gürültü yapan bir kişi, komşuları tarafından polise ihbar edildi. Emniyet güçlerinin, kendisini uyarmak için evine gittiği Hasan T., bunun üzerine polis ekiplerine direndi, eşyalarını dışarı atıp evi ateşe verdi. Hasan T., ekipler tarafından gözaltına alındı.
Çorum’da gürültü yaptığı gerekçesiyle komşularının şikayette bulunduğu kişi, kendisini uyarmaya gelen polis ekiplerine direnmesi ve eşyalarını dışarı atıp evi ateşe vermesi sonucu gözaltına alındı.