"Et ve Balık K." tabelalı taklitçilere denetim

İKİ İŞLETME DAHA TABELA BENZERLİĞİ İLE DİKKAT ÇEKTİ

Bu arada Eyüpsultan ve Sultangazi'de tabelalarında "Et ve Süt Mağazaları'" ve "Et ve Balık Kasap" yazan iki farklı işletmenin de Et ve Süt Kurumu mağazalarıyla benzerliği dikkat çekti.

Sultangazi'de bulunan "Et ve Balık Kasap" isimli işletmenin tabelasında "Et ve Balık Kasap" yazdığı fakat kasapta balık satılmadığı görüldü. İki işletmenin sahipleri de iş yerlerinin ruhsatlı, isimlerinin ise patentli olduğunu iddia etti.