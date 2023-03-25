'Et ve Balık K.' tabelası şaşırttı: Fiyatlara tepki gösterdiler

Sultangazi'de bulunan 'Et ve Balık K." isimli işletmenin, kırmızı renkli dükkan tasarımı ile tabela ve logosu, alışveriş yapmaya gelenler tarafından Et ve Süt Kurumu'na ait mağazalara benzetildi.
Kasabın bir navigasyon uygulamasında da, 'Et ve Süt Kurumu mağazası' olarak işaretlendiği iddia edildi.
Müşteriler kasaptaki fiyatların 'Et ve Süt Kurumu'ndan farklı olduğunu görünce, tepki gösterdi.
İşletme sahibi, son dönemde benzer tartışmaların arttığını belirterek; yanlış anlaşılmalar yaşandığını, işletme isminin lisanslı olduğunu iddia etti.
İşletmenin Müdürü Merve Bülbül, DHA'ya yaptığı açıklamada "Et fiyatlarıyla ilgili son açıklananlardan sonra biz de bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz. İnsanlar burayı Et ve Süt Kurumu ile karıştırıyorlar. Geliyorlar, elimizden geldiğince onlara açıklama yapmaya çalışıyoruz. Burası 8-9 yıllık, özel şahsa ait bir işletme. Biz kendi üretimimizi yapıyoruz ve kendi üretimimizi satıyoruz. Devletle herhangi bir ilgimiz alakamız yok. Müşterilerimiz buraya geldiklerinde, bize sorulduğu takdirde de açıklamasını sürekli yapıyoruz. Bu konu çok gerginliğe neden oluyor. Aslında, biz de çok şikayetçiyiz durumdan." ifadelerini kullandı.
Devletle, işletme anlamında hiçbir ilgilerinin olmadığını söyleyen Bülbül, sattıkları ürünün de aynı şekilde devletin getirdiği ya da getireceği herhangi bir etle ilgisi olmadığını, kendi ürünlerini sattıklarını söyledi.
Bülbül "Biz Kendi ürünümüzü satıyoruz. Buranın ismi 'Et ve Balık K.' olarak geçiyor zaten. İsmin aslı, 'Et ve Balık Kasap'. 'Et ve Balık Kurumu' olarak geçmiyor. Tabelamızda da 'kurum' yazmıyor zaten. Yasal olarak da işletmemizde her şey devletin kontrolü altında gelişiyor. 8-9 yıldır da böyle" diyerek sözlerini tamamladı.