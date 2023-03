'Et ve Balık K.' tabelası şaşırttı: Fiyatlara tepki gösterdiler

Devletle, işletme anlamında hiçbir ilgilerinin olmadığını söyleyen Bülbül, sattıkları ürünün de aynı şekilde devletin getirdiği ya da getireceği herhangi bir etle ilgisi olmadığını, kendi ürünlerini sattıklarını söyledi.

Bülbül "Biz Kendi ürünümüzü satıyoruz. Buranın ismi 'Et ve Balık K.' olarak geçiyor zaten. İsmin aslı, 'Et ve Balık Kasap'. 'Et ve Balık Kurumu' olarak geçmiyor. Tabelamızda da 'kurum' yazmıyor zaten. Yasal olarak da işletmemizde her şey devletin kontrolü altında gelişiyor. 8-9 yıldır da böyle" diyerek sözlerini tamamladı.