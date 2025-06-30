Eti Maden 469 sürekli işçi alımı yapacak: Eti Maden işçi alımı başvuruları ne zaman?

SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI İLANI

Yayımlanan ilanda; "Bandırma, Kırka, Bigadiç ve Emet Bor İşletme Müdürlüklerine 469 sürekli işçi alımı yapacaktır. Alımlar açıktan gerçekleştirilecektir. Teşekkülümüz Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğüne (Bandırma/BALIKESİR) 110, Bigadiç Bor İşlet Müdürlüğüne (Bigadiç/BALIKESİR) 39, Kırka Bor İşletme Müdürlüğüne (Seyitgazi/ESKİŞEHİR) 214 ve Emet Bor İşletme Müdürlüğüne (Emet/KÜTAHYA) 106 olmak üzere toplam 469 sürekli işçi için ilgili mercilerden gerekli izinler alınmıştır.



