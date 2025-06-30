Eti Maden 469 sürekli işçi alımı yapacak: Eti Maden işçi alımı başvuruları ne zaman?

Eti Maden 469 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Söz konusu 469 daimi işçi için aranılan şartlar, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Çankaya Hizmet Merkezi tarafından ilan edildi. Peki, Eti Maden 469 sürekli işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

Eti Maden 469 sürekli işçi alımı yapacak: Eti Maden işçi alımı başvuruları ne zaman? - 1

ETİ MADEN Genel Müdürlüğü, işçi alımı ilanı paylaştı. Yayımlanan ilana göre, 469 daimi işçi müdürlük bünyesinde istihdam edilecek. Eti Maden 469 sürekli işçi alımı başvuruları 7 Temmuz - 11 Temmuz tarihleri arasında alınacak.

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Eti Maden 469 sürekli işçi alımı yapacak: Eti Maden işçi alımı başvuruları ne zaman? - 2

SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI İLANI

Yayımlanan ilanda; "Bandırma, Kırka, Bigadiç ve Emet Bor İşletme Müdürlüklerine 469 sürekli işçi alımı yapacaktır. Alımlar açıktan gerçekleştirilecektir. Teşekkülümüz Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğüne (Bandırma/BALIKESİR) 110, Bigadiç Bor İşlet Müdürlüğüne (Bigadiç/BALIKESİR) 39, Kırka Bor İşletme Müdürlüğüne (Seyitgazi/ESKİŞEHİR) 214 ve Emet Bor İşletme Müdürlüğüne (Emet/KÜTAHYA) 106 olmak üzere toplam 469 sürekli işçi için ilgili mercilerden gerekli izinler alınmıştır.

Eti Maden 469 sürekli işçi alımı yapacak: Eti Maden işçi alımı başvuruları ne zaman? - 3

Belirtilen 469 sürekli işçinin, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, il düzeyinde karşılanması için Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Çankaya Hizmet Merkezine işgücü talebinde bulunulmuş olup söz konusu talebimizin 07.07.2025 tarihinde yayımlanması istenilmiştir.


Eti Maden 469 sürekli işçi alımı yapacak: Eti Maden işçi alımı başvuruları ne zaman? - 4

Söz konusu 469 daimi işçi için aranılan şartlar, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Çankaya Hizmet Merkezi tarafından, www.iskur.gov.tr internet sayfasında yayımlanacak olup isteklilerin söz konusu ilanı takip etmeleri gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

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