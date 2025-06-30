Eti Maden 469 sürekli işçi alımı yapacak: Eti Maden işçi alımı başvuruları ne zaman?
Eti Maden 469 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Söz konusu 469 daimi işçi için aranılan şartlar, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Çankaya Hizmet Merkezi tarafından ilan edildi. Peki, Eti Maden 469 sürekli işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
ETİ MADEN Genel Müdürlüğü, işçi alımı ilanı paylaştı. Yayımlanan ilana göre, 469 daimi işçi müdürlük bünyesinde istihdam edilecek. Eti Maden 469 sürekli işçi alımı başvuruları 7 Temmuz - 11 Temmuz tarihleri arasında alınacak.