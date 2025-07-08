Eti Maden İşletmeleri sürekli işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

İşçi alımına dair kontenjan dağılımı, başvuru kılavuzu, sınav ve kura bilgileri gibi detaylı bilgilere ilerleyen günlerde Eti Maden ve İŞKUR’un resmi internet siteleri üzerinden ulaşılabilecek. Adayların güncel duyuruları düzenli olarak kontrol etmesi ve süreci titizlikle yürütmesi öneriliyor.