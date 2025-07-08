Eti Maden İşletmeleri sürekli işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Balıkesir, Eskişehir ve Kütahya’daki tesislerinde görevlendirilmek üzere 469 daimi proses işçisi alacağını duyurmuştu. Başvurular, 7 Temmuz 2025 tarihi itibariyle başladı. Adayların ilan edilen şartları dikkatle inceleyip başvuru sürecini takip etmeleri gerekiyor. İşte alıma dair temel bilgiler ve başvuru ayrıntıları...
Eti Maden’in duyurduğu 469 daimi işçi alımı kapsamında başvuru şartları da netleşti. Alımlar yalnızca "proses işçisi" kadrosu için yapılacak olup, adaylarda teknik alanlardan mezuniyet şartı aranıyor. Özellikle elektrik, makine, kimya, iklimlendirme, lojistik, harita ve benzeri teknik bölümlerden mezun olan adaylar ön planda değerlendirilecek.