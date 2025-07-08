Eti Maden İşletmeleri sürekli işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Balıkesir, Eskişehir ve Kütahya’daki tesislerinde görevlendirilmek üzere 469 daimi proses işçisi alacağını duyurmuştu. Başvurular, 7 Temmuz 2025 tarihi itibariyle başladı. Adayların ilan edilen şartları dikkatle inceleyip başvuru sürecini takip etmeleri gerekiyor. İşte alıma dair temel bilgiler ve başvuru ayrıntıları...

Eti Maden İşletmeleri sürekli işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? - 1

Eti Maden’in duyurduğu 469 daimi işçi alımı kapsamında başvuru şartları da netleşti. Alımlar yalnızca "proses işçisi" kadrosu için yapılacak olup, adaylarda teknik alanlardan mezuniyet şartı aranıyor. Özellikle elektrik, makine, kimya, iklimlendirme, lojistik, harita ve benzeri teknik bölümlerden mezun olan adaylar ön planda değerlendirilecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

Eti Maden İşletmeleri sürekli işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? - 2

ŞARTLARA DİKKAT EDİLMESİ GEREKİYOR

Bu kapsamda başvuruda bulunmayı planlayan adayların, eğitim durumlarını ve mesleki yeterliliklerini ilan şartlarıyla karşılaştırmaları, başvuru sürecini dikkatle takip etmeleri ve istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlamaları büyük önem taşıyor.

Eti Maden İşletmeleri sürekli işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? - 3

ETİ MADEN İŞTLETMELERİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını 7-11 Temmuz 2025 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden online olarak yapabilecek. Başvurular yalnızca İŞKUR aracılığıyla alınacağından, sürecin dışında yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

Eti Maden İşletmeleri sürekli işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? - 4

İşçi alımına dair kontenjan dağılımı, başvuru kılavuzu, sınav ve kura bilgileri gibi detaylı bilgilere ilerleyen günlerde Eti Maden ve İŞKUR’un resmi internet siteleri üzerinden ulaşılabilecek. Adayların güncel duyuruları düzenli olarak kontrol etmesi ve süreci titizlikle yürütmesi öneriliyor.

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