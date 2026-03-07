Etiler'de gece kulübü ateşe verildi, saatler sonra sahibi öldürüldü

Vücuduna dört kurşun isabet eden Durmuş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Peş peşe yaşanan iki olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Cinayeti ise bir çetenin işlediği belirlendi.

Gece kulübünde çıkan yangının cinayetle ilgisi olup olmadığı araştırılıyor.