Ramazan imsakiyesi banner
İFTARA KALAN SÜRE

Etiler'de gece kulübü ateşe verildi, saatler sonra sahibi öldürüldü

07.03.2026 08:19

NTV - Haber Merkezi

İstanbul Etiler'e bir gece kulübü ateşe verildi. Çıkan yangından saatler sonra da gece kulübünün sahibi silahlı saldırıda öldürüldü.

Etiler'de gece kulübü ateşe verildi, saatler sonra sahibi öldürüldü
Star Haber

İstanbul Etiler'de bir gece kulübü ateşe verildi, sahibine de silahlı saldırı düzenlendi.

 

Olay 4 Şubat günü sabah 06.00 sıralarında yaşandı.

 

Müşteriler dağıldıktan sonra bir kişi gece kulübünün önüne geldi.

 

Elindeki yanıcı maddeyi, gece kulübünün girişine döktü, ardından da ateşe verdi.

 

Yangını görenler hemen telefona sarıldı. Polise ve itfaiyeye haber verdi.

 

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, gece kulübünün giriş kısmında çıkan yangını söndürdü.

YANGINDAN SONRA SİLAHLI SALDIRI 1
Star Haber

YANGINDAN SONRA SİLAHLI SALDIRI

Yangında can kaybı ya da yaralanma olmadı.

 

Ancak yangından saatler sonra gece kulübü sahibi evinin önünde silahlı saldırıya uğradı.

 

Vurulan ismin 53 yaşındaki Yusuf Durmuş olduğu öğrenildi.

GECE KULÜBÜNÜN SAHİBİ ÖLDÜ 2
Star Haber

GECE KULÜBÜNÜN SAHİBİ ÖLDÜ

Vücuduna dört kurşun isabet eden Durmuş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

 

Peş peşe yaşanan iki olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Cinayeti ise bir çetenin işlediği belirlendi.

 

Gece kulübünde çıkan yangının cinayetle ilgisi olup olmadığı araştırılıyor.