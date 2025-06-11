Etiler'deki lisede dehşet anları: Silahlı öğretmene 50 yıl hapis isteniyor

İFADESİNDE NELER SÖYLEDİ?

Şüpheli Serdar A.'nın ifadesine de yer verilen iddianamede, Serdar A.'nın 2023'ten beri bilişim teknolojileri öğretmeni olarak görev yaptığını, yaklaşık 6 yıl önce psikolojik sıkıntıları nedeniyle gittiği doktor tarafından anksiyete obsesif bozukluk teşhisi konulduğunu ve düzenli ilaç kullandığını söylediği aktarıldı.

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Serdar A. ifadesinde, okul bahçesinde bir kedinin doğum yaptığını, bunların bakımını kendi imkanlarıyla yapmasına rağmen okul müdürü Zafer Şükrü K., yardımcısı Ayşe A. ve hizmetli Yunus N.'nin karşı çıktıklarını, kedileri okuldan uzaklaştırarak kendisine sürekli baskı uyguladıklarını öne sürdü.

Silahı olay günü bir korsan taksiden aldığını iddia eden Serdar A., okulun kantininde eski eşi "Pınar" yazısını görünce tahrik olduğunu ve yanındaki tabancayı çıkardığını söyledi.

Şüpheli Serdar A'nın ifadesinde Lütfiye K., Esra İ. ve İsmet B. ile arasında herhangi bir husumetin bulunmadığının ve sadece Ayşe A. ile kedi konusunda sorun yaşadığını söylediği kaydedildi.