Etiler'deki lisede dehşet anları: Silahlı öğretmene 50 yıl hapis isteniyor

Etiler'deki bir lisede öğrencileri sınıfa kilitleyip, diğer öğretmenlere silah çeken öğretmen Serdar A. hakkında 50 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi.

Etiler'deki lisede dehşet anları: Silahlı öğretmene 50 yıl hapis isteniyor - 1

İstanbul Etiler'deki Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yanında getirdiği silahla öğrencileri sınıfa kilitleyip, müdür yardımcısı ile öğretmenleri öldürmeye teşebbüs eden öğretmene istenen ceza belli oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Etiler'deki lisede dehşet anları: Silahlı öğretmene 50 yıl hapis isteniyor - 2

Olay geçen yıl 16 Ekim günü yaşandı.

Serdar A. isimli öğretmen, yanında getirdiği silahla öğrencilerini sınıfa kilitledi. Öğretmen daha sonra okulda görevli diğer öğretmenlere silah doğrulttu.

Olaya ilişkin soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Öğretmen Serdar A. hakkında iddianame hazırlandı.

Hazırlanan iddianamede, olay günü şüpheli Serdar A.'nın altı öğrenciyi sınıflarından alarak boş bir sınıfa götürdüğü anlatıldı.

Etiler'deki lisede dehşet anları: Silahlı öğretmene 50 yıl hapis isteniyor - 3

İKİ ÖĞRETMENE SİLAH ÇEKTİ

Olayı gören müdür yardımcısı Ayşe A.'nın öğrencileri sınıftan çıkardığı, bu sırada şüphelinin okuldan giriş yaparak öğrencileri bıraktığı sınıfa doğru geldiği ve Ayşe A. ile öğretmen Lütfiye K.'yi gördüğü, öğretmenlerin, şüpheli Serdar A.'nın üzerinde silah bulundurduğunu fark etmesi üzerine Serdar A.'nın ikisine silah doğrulttuğu ancak silahın ateş almadığı belirtildi.

Etiler'deki lisede dehşet anları: Silahlı öğretmene 50 yıl hapis isteniyor - 4

KANTİN GÖREVLİLERİ YAKALAYIP POLİSE TESLİM ETTİ

İddianamede öğretmen Serdar A'nın okulun çıkış kapısına doğru yöneldiği sırada kantin görevlilerinin sözlü müdahalede bulundukları, sonrasında ise şüpheliyi yakalayarak polise teslim ettikleri ifade edildi.

ÇANTASINDAN BIÇAKLAR ÇIKTI

Şüpheli Serdar A.'ya yönelik yapılan kontrollerde ise silahın yanı sıra iki adet ekmek bıçağı, bir adet meyve bıçağı, dört adet cep telefonu, iki adet fişek ve şarjör ele geçirildiği de kaydedildi.

Etiler'deki lisede dehşet anları: Silahlı öğretmene 50 yıl hapis isteniyor - 5

İFADESİNDE NELER SÖYLEDİ?

Şüpheli Serdar A.'nın ifadesine de yer verilen iddianamede, Serdar A.'nın 2023'ten beri bilişim teknolojileri öğretmeni olarak görev yaptığını, yaklaşık 6 yıl önce psikolojik sıkıntıları nedeniyle gittiği doktor tarafından anksiyete obsesif bozukluk teşhisi konulduğunu ve düzenli ilaç kullandığını söylediği aktarıldı.

ŞÜPHELİ ÖĞRETMENDEN MOBBİNG İDDİASI

Serdar A. ifadesinde, okul bahçesinde bir kedinin doğum yaptığını, bunların bakımını kendi imkanlarıyla yapmasına rağmen okul müdürü Zafer Şükrü K., yardımcısı Ayşe A. ve hizmetli Yunus N.'nin karşı çıktıklarını, kedileri okuldan uzaklaştırarak kendisine sürekli baskı uyguladıklarını öne sürdü.

Silahı olay günü bir korsan taksiden aldığını iddia eden Serdar A., okulun kantininde eski eşi "Pınar" yazısını görünce tahrik olduğunu ve yanındaki tabancayı çıkardığını söyledi.

Şüpheli Serdar A'nın ifadesinde Lütfiye K., Esra İ. ve İsmet B. ile arasında herhangi bir husumetin bulunmadığının ve sadece Ayşe A. ile kedi konusunda sorun yaşadığını söylediği kaydedildi.

Etiler'deki lisede dehşet anları: Silahlı öğretmene 50 yıl hapis isteniyor - 6

ÖĞRENCİLERİ NEDEN SINIFA KİLİTLEDİĞİNİ BÖYLE ANLATTI

Serdar A., okulda bulunan öğrencilere zarar gelmemesi için bilişim laboratuvarında öğretmen Esra İ. ile öğrencilerin üzerine kapıyı kilitlediğini, sonrasında koridorda dolaşmaya başladığını, okulun bahçesine çıktığını, kendisine zarar vermeyi düşünüp silahla rastgele ateş etmeye başladığını, kantinci İsmet B.'nin kendi kafasına sıkmaya çalıştığı sırada koşarak yanına geldiğini ve silahı elinden almaya çalıştığını da söyledi.

50 YIL 3 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Serdar A.'nın iki kişiye karşı kasten öldürmeye teşebbüs, ayrıca kasten yaralama, zincirleme şekilde birden fazla kişiye karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, korku, kaygı ve panik oluşturacak tarzda silahla ateş etmek ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından toplamda 23 yıl 2 aydan 50 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

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