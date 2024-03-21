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Etimesgut Belediyesi hangi partide? Etimesgut Belediye başkanı kimdir? Etimesgut Belediye başkan adayları

Etimesgut Belediyesi hangi partide? Etimesgut Belediye Başkanı kimdir? Etimesgut Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Etimesgut Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Etimesgut Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Etimesgut yerel seçim sonuçları..

Etimesgut Belediyesi hangi partide? Etimesgut Belediye başkanı kimdir? Etimesgut Belediye başkan adayları - 1

ETİMESGUT BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ankara Etimesgut Belediyesini 164.842 alınan oy ve %49.57 oy oranı ile MHP adayı Enver Demirel kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • MHP%49.57
  • CHP%45.72
  • Saadet Partisi%1.84
  • BBP%1.64
  • DSP%0.33
  • UĞUR GÖZEL%0.33
  • Diğer%0.57

TÜRKİYE HABERLERİ

Etimesgut Belediyesi hangi partide? Etimesgut Belediye başkanı kimdir? Etimesgut Belediye başkan adayları - 2

ETİMESGUT BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Etimesgut Belediyesi Başkanı Enver Demirel Kimdir?

1961 yılında, Etimesgut'un Aşağı Yurtçu Mahallesi'nde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Etimesgut'ta tamamladı.  Bir süre serbest muhasebecilik, mali müşavirlik yaptı, serbest ticari faaliyetlerde bulundu.

Aktif siyasete, Milliyetçi Hareket Partisi’nde başladı. 1995-1999 yılları arasında Etimesgut İlçe Başkanlığı görevinde bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) adayı olarak katıldığı; 18 Nisan 1999 Mahalli İdareler Seçimleri’nde Etimesgut Belediye Başkanlığı’na ilk kez seçildi. 5 yıllık hizmet döneminde başarılı bir görev süresi geçirmesine, oylarını artırmasına rağmen 28 Mart 2004 seçimlerini kaybetti. Seçimi kaybettikten sonra, siyasetten uzaklaşmayarak; partisinin genel merkezinde, il ve ilçe teşkilatında görev yapmaya devam etti. 2006 yılında ilçe kongresinde yeniden Etimesgut İlçe Başkanlığı'na seçildi.

29 Mart 2009 yerel seçimlerinde partisi tarafından yeniden belediye başkanlığına aday gösterildi. Etimesgut halkının teveccühüyle 5 yıl aradan sonra 2. kez belediye başkanı seçildi. 30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerde tekrar aday gösterildi ve bu göreve 3. kez seçilme başarısını gösterdi.

31 Mart 2019 yerel seçimlerine MHP ve Cumhur İttifakının adayı olarak katıldı. Seçimleri kazanarak, Etimesgut'un 4. kez belediye başkanı seçildi. Halen bu görevini sürdüren Enver Demirel, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Etimesgut Belediyesi hangi partide? Etimesgut Belediye başkanı kimdir? Etimesgut Belediye başkan adayları - 3

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • ABDULKADİR BALOĞLU
  • ERDAL BEŞİKCİOĞLU
  • ENVER DEMİREL
  • HİLMİ ÖZER
  • MUHAMMED SADIK YILMAZ
  • ÖMER ÖZDOĞAN
  • NİLÜFER YURTOĞLU
  • DOĞAN PARLAK
  • İKRAM BEDİR
  • UTKU DAĞ
  • MÜSLİM TAŞDAN
  • ÖMER KILIÇ
  • FİKRET TURAN
  • YUNUS YILMAZ
  • BURAK ŞAHİNKAYA
  • HÜSEYİN GÜLŞEN
  • SÜLEYMAN DEMİR
  • MUHAMMED MUSTAFA ŞAHİN
  • VOLKAN KILIÇASLAN
Etimesgut Belediyesi hangi partide? Etimesgut Belediye başkanı kimdir? Etimesgut Belediye başkan adayları - 4

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