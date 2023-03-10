Etrafı karla kaplı doğal jakuziye ziyaretçi akını

“DOĞAL BİR JAKUZİ GÖREVİ GÖRÜYOR”

Suyun sıcaklığının çok güzel olduğunu belirten Cüneyt Aksoy ise, “Doğal bir jakuzi görevi görüyor. İnsanların böyle güzel bir yer olup da hala nasıl gelmediğine çok şaşırıyorum. Muhteşem ve değişiklik arayanlara tavsiye edilebilecek bir yer” şeklinde konuştu.