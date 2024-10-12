Ette aracı kamyonet tehlikesi: Tehlike saçıyorlar

Türkiye Kasaplar Federasyonu Genel Başkanı Osman Yardımcı, ucuz et satan aracıların tehlike saçtığını söyledi. Bu aracıların kamyonetlerle et satışı yaptığını söyleyen Yardımcı, “Kamyonette sığır, dana eti, ne olduğu belli olmayan eti satmaya çalışıyorlar. 500-600 liradan düşük kıyma satılan yerlerden şüphelenilmeli.” ifadelerini kullandı.

Ette aracı kamyonet tehlikesi: Tehlike saçıyorlar - 1

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın denetimleri sonrası bazı et ürünlerinde tek tırnaklı hayvan eti tespit edilince, tüketicinin güvenilir kırmızı ete erişim kaygısı arttı.

Türkiye Kasaplar Federasyonu Genel Başkanı Osman Yardımcı, vatandaşların düzenli denetimi yapılan mahalle kasaplarından rahatlıkla et alabileceğini belirtti.

Kasabın faturasız, sağlık raporu bulunmayan hayvanın etini satın almadığını anlatan Yardımcı, ucuza et, kıyma satışı yapılan yerlere şüphe duyulması gerektiğini vurguladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ette aracı kamyonet tehlikesi: Tehlike saçıyorlar - 2

500 LİRADAN UCUZSA DİKKAT!

Büyükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatının 250 lira civarında olduğunu anlatan Yardımcı, 500-600 liradan düşük fiyata kıyma satan yerlerde şüphelenilmesi gerektiğini ifade etti.

Yardımcı, şöyle devam etti:

“Ucuz etin yahnisi yavan olur. Bize gelen eti 350 liraya aldığımızda 525 lira maliyeti var. Kıyma 550-600 lira, kuşbaşı 600-650 liraya satılıyor.

Kasap bunu pahalı satamaz, denetçimiz halk.

Türkiye çapındaki kasaplarda tek tırnak gibi farklı hayvanların et satışı yapılamaz.”
Ette aracı kamyonet tehlikesi: Tehlike saçıyorlar - 3

ARACILAR TEHLİKE SAÇIYOR

Kasapların etini faturalı aldığını, kestirdiği hayvanın da sağlık raporu bulunduğunu ifade eden Yardımcı, kamyonet kasasında denetimsiz et satışı yapanlar olduğunu söyledi.

Yardımcı, “Kamyonette sığır, dana eti, ne olduğu belli olmayan eti satmaya çalışıyorlar. Eti kamyonet kasasında, gezerek ucuza satıyorlar. Bizim esnafımız böyle durumdan haberdar olduğunda bildiriyor, şikayet edip, aracıyı yakalatıyoruz.” diye konuştu.
Ette aracı kamyonet tehlikesi: Tehlike saçıyorlar - 4

İşletmelerin maliyeti düşürmek için ucuz et arayışına girmemesi gerektiğini ve güvenilir yerden etini almasını gerektiğine dikkat çeken Yardımcı, şöyle devam etti:

“Tek tırnaklı hayvan eti tespit edilen ürünlerde işletmecinin belki aldığı etten haberi yok. Eti, fiyatında güvenilir yerden alsın, maliyetine göre satsın.

Vatandaşın sağlığı ucuz değil. Ucuza, ne olduğunu bilmeden mal alıp, ucuza mal etme gayretinin anlamı yok.

Kasaplara, lokantalara, ucuz mal satmak isteyen aracılar ya da başkaları, kim varsa bize haber versinler. Onları şikayet ederiz. Ucuz satan yerden alınan etten şüphe duyulmalı.”
DAHA FAZLA GÖSTER