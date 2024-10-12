Ette aracı kamyonet tehlikesi: Tehlike saçıyorlar
Türkiye Kasaplar Federasyonu Genel Başkanı Osman Yardımcı, ucuz et satan aracıların tehlike saçtığını söyledi. Bu aracıların kamyonetlerle et satışı yaptığını söyleyen Yardımcı, “Kamyonette sığır, dana eti, ne olduğu belli olmayan eti satmaya çalışıyorlar. 500-600 liradan düşük kıyma satılan yerlerden şüphelenilmeli.” ifadelerini kullandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın denetimleri sonrası bazı et ürünlerinde tek tırnaklı hayvan eti tespit edilince, tüketicinin güvenilir kırmızı ete erişim kaygısı arttı.
Türkiye Kasaplar Federasyonu Genel Başkanı Osman Yardımcı, vatandaşların düzenli denetimi yapılan mahalle kasaplarından rahatlıkla et alabileceğini belirtti.Kasabın faturasız, sağlık raporu bulunmayan hayvanın etini satın almadığını anlatan Yardımcı, ucuza et, kıyma satışı yapılan yerlere şüphe duyulması gerektiğini vurguladı.