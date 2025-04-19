EÜAŞ personel alımı başvuru şartları: Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) personel alımı kura çekimi ne zaman?
Elektrik Üretim AŞ tarafından 574'ü teknisyen, 11'i engelli ve 16'sı eski hükümlü olmak üzere 601 personel alımı yapılıyor. Başvuru şartlarını taşıyan, istenen bölümlerden mezun olmuş ve 18-35 yaş arasındaki adaylar arasından başarılı olanlar kura çekimine katılacak. EÜAŞ 601 işçi alımı başvuru ve kura tarihi ne zaman?
EÜAŞ personel alımı başvuruları ardından kura çekimiyle 2 bin 404 aday İstanbul, Ankara ve Adana'da sözlü mülakatlara katılacak. EÜAŞ iş ilanlarına başvuracak adayların sağlık durumunun tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışmaya ugun olması gerekiyor. Personel ihtiyacı il düzeyinde karşılanacak. İşte, EÜAŞ işçi alımı başvuru detayları...