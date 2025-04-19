EÜAŞ personel alımı başvuru şartları: Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) personel alımı kura çekimi ne zaman?

Elektrik Üretim AŞ tarafından 574'ü teknisyen, 11'i engelli ve 16'sı eski hükümlü olmak üzere 601 personel alımı yapılıyor. Başvuru şartlarını taşıyan, istenen bölümlerden mezun olmuş ve 18-35 yaş arasındaki adaylar arasından başarılı olanlar kura çekimine katılacak. EÜAŞ 601 işçi alımı başvuru ve kura tarihi ne zaman?

EÜAŞ personel alımı başvuru şartları: Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) personel alımı kura çekimi ne zaman? - 1

EÜAŞ personel alımı başvuruları ardından kura çekimiyle 2 bin 404 aday İstanbul, Ankara ve Adana'da sözlü mülakatlara katılacak. EÜAŞ iş ilanlarına başvuracak adayların sağlık durumunun tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışmaya ugun olması gerekiyor. Personel ihtiyacı il düzeyinde karşılanacak. İşte, EÜAŞ işçi alımı başvuru detayları...

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EÜAŞ personel alımı başvuru şartları: Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) personel alımı kura çekimi ne zaman? - 2

EÜAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURU VE KURA TARİHİ

Elektrik Üretim AŞ 601 personel alımı başvuruları 21-25 Nisan tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınacak. Başvuracak adayların 18-35 yaş arasında olması gerekiyor.

Başvuru sonrasında 6-7 Mayıs tarihlerinde de iş ilanında belirtilen oranın 4 katı kadar aday için noter huzurunda kura çekimi işlemi gerçekleştirilecek. Kura sonucunda 2 bin 404 aday sözlü mülakata tabi tutulacak.

EÜAŞ BAŞVURU EKRANI

EÜAŞ personel alımı başvuru şartları: Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) personel alımı kura çekimi ne zaman? - 3

İhtiyaç olan branşlar; Makine Teknisyeni, Elektrik Teknisyeni, Elektronik Teknisyeni, Kimya Teknisyeni, İş Makinaları Operatörü.

11 engelli personel kontenjanında da büro işçisi alımı olacak. 16 eski hükümlü personel alımı teknisyen kadrosunda yapılacak.

EÜAŞ personel alımı başvuru şartları: Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) personel alımı kura çekimi ne zaman? - 4

Makine Teknisyeni; Lise ve Dengi Okulların; Makine, Makine Teknolojisi, CNC, Torna-Tesviye, Makine Bakım Onarımcısı, Bilgisayar Destekli Makine, Motor, Motorlu Araç Teknolojisi, Metal İşleri, Sıhhi Teesisat, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme bölümlerinden mezun olmalı.

Elektrik Teknisyeni: Lise ve Dengi Okulların; Elektrik, Elektrik Tesisatçılığı, Elektrik-Elektronik, Elektrik Elektronik Teknolojisi Bölümünün, Yüksek
Gerilim Sistemleri, Elektrik Tesisatları Pano Montörlüğü, Bobinaj veya Endüstriyel Bakım Onarım bölümlerinden mezun olmalı.

Elektronik Teknisyeni: Lise ve Dengi Okulların; Elektronik, ElektrikElektronik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi Bölümünün, Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım, Görüntü ve Ses Sistemleri, Güvenlik Sistemleri, Büro Makinaları Teknik Servisi, Haberleşme Sistemleri veya Otomasyon Sistemleri bölümlerinden mezun olmalı.

Kimya Teknisyesi: Lise ve Dengi Okulların; Kimya veya Kimya Teknolojisi bölümlerinden mezun olmalı.


İş Makinaları Operatörü: Lise ve Dengi Okul Mezunu olmak, İş Makinası Operatör Belgesine sahip olmalıdır.

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