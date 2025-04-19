EÜAŞ personel alımı başvuru şartları: Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) personel alımı kura çekimi ne zaman?

Makine Teknisyeni; Lise ve Dengi Okulların; Makine, Makine Teknolojisi, CNC, Torna-Tesviye, Makine Bakım Onarımcısı, Bilgisayar Destekli Makine, Motor, Motorlu Araç Teknolojisi, Metal İşleri, Sıhhi Teesisat, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme bölümlerinden mezun olmalı.



Elektrik Teknisyeni: Lise ve Dengi Okulların; Elektrik, Elektrik Tesisatçılığı, Elektrik-Elektronik, Elektrik Elektronik Teknolojisi Bölümünün, Yüksek

Gerilim Sistemleri, Elektrik Tesisatları Pano Montörlüğü, Bobinaj veya Endüstriyel Bakım Onarım bölümlerinden mezun olmalı.



Elektronik Teknisyeni: Lise ve Dengi Okulların; Elektronik, ElektrikElektronik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi Bölümünün, Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım, Görüntü ve Ses Sistemleri, Güvenlik Sistemleri, Büro Makinaları Teknik Servisi, Haberleşme Sistemleri veya Otomasyon Sistemleri bölümlerinden mezun olmalı.



Kimya Teknisyesi: Lise ve Dengi Okulların; Kimya veya Kimya Teknolojisi bölümlerinden mezun olmalı.





İş Makinaları Operatörü: Lise ve Dengi Okul Mezunu olmak, İş Makinası Operatör Belgesine sahip olmalıdır.