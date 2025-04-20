EÜAŞ ve TEİAŞ personel alımı başvuru şartları neler?
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) ile Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) kadrolarını güçlendirmek amacıyla toplam 1036 personel alınacağını duyurdu. Bu gelişmenin ardından söz konusu kurumlarda istihdam hedefi olan adaylar da başvuru şartları ve takvimi gibi ayrıntılara odaklandı. Peki, 2025 EÜAŞ ve TEİAŞ personel alımı başvuru şartları neler?
Kamu kurumları personel alımları yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda EÜAŞ'a 601 teknisyen ve büro görevlisi, TEİAŞ'a ise 435 tekniker ve destek personeli olmak üzere toplam 1036 kişi kadroya dahil edilecek. İşte, EÜAŞ ve TEİAŞ personel alımına dair tüm bilinmesi gerekenler...