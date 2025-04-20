EÜAŞ ve TEİAŞ personel alımı başvuru şartları neler?

TEİAŞ PERSONEL ALIMI AYRINTILARI



TEİAŞ, İstanbul ve Ankara’nın da aralarında bulunduğu 52 ilde görevlendirilmek üzere, 419'u tekniker olmak üzere toplam 435 yeni personel alımı gerçekleştirecek.



TEİAŞ'a başvuru yapacak adayların da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, 18 yaşını doldurmuş bulunmaları ve 2024 yılı KPSS P93 puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekiyor.



Ayrıca adayların, başvuru yapacakları kadro için belirlenen önlisans programlarından mezun olmaları isteniyor.



Başvuru şartlarını karşılayan adaylar arasından KPSS puan sıralamasına göre, açık pozisyon sayısının dört katı kadar aday belirlenecek ve sözlü sınava davet edilecek. Bazı unvanlar için ayrıca uygulamalı sınav da yapılacak. Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup, en az 60 puan alan adaylar başarılı sayılacak.