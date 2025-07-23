Eurofighter Typhoon savaş uçağı özellikleri neler? İşte, son nesil savaş uçağının teknik kabiliyetleri

Havada manevra kabiliyeti ile de kendi seviyesindeki jetlere üstünlük kuran Eurofighter’ın kanat açıklığı 10.95 metre olurken yüklüğü ağırlığı 16 bin kilograma kadar çıkabiliyor.



Azami kalkış ağırlığı 23 bin 500 kilogram olan savaş uçağının yakıt kapasitesi 5 bin litre olurken motor gücü ise 60 KN.

Yüksek irtifa da azami hızı 2 bin 495 kilometre/saat olan Eurofighter, 2 bin 900 kilometre yani 65 bin ft menziline sahip.



Çeviklik ve gelişmiş elektronik sistemleri ise bu uçakların en belirgin özelliklerinden olurken deniz seviyesinde ise Mach 1.25 (1.530 kilometre/saat) hıza ulaşabiliyor.