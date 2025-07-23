Eurofighter Typhoon savaş uçağı özellikleri neler? İşte, son nesil savaş uçağının teknik kabiliyetleri

Özellikle son dönemde operasyonel anlamda kullanılan savaş uçakları, ABD’nin İran’a yaptığı saldırı sonrası gündem olmuştu. Türkiye ve İngiltere Eurofighter uçaklarının satışı için anlaşma imzaladı. Satın alma görüşmeleri devam ederken Alman kaynaklarında yer alan bilgide Federal Güvenlik Konseyi, 40 adet Eurofighter savaş uçağı talebini olumlu karşıladı. Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmeye hazırlanan savaş jetinin özellikleri ve kabiliyetleri ise merak konusu oldu. Peki Eurofighter savaş uçağı özellikleri neler? İşte, jetin teknik özellikleri…

Eurofighter Typhoon savaş uçağı özellikleri neler? İşte, son nesil savaş uçağının teknik kabiliyetleri - 1

Eurofighter savaş uçağı, yakıt kapasitesi, motor gücü, kanat alanı, uzunluk, yüksek irtifa, deniz seviyesi, menzil gibi özellikleriyle kendi alanındaki rakiplerine üstünlük kurmasıyla tanımlanıyor. Çift motoru bulunan savaş uçağı, Fransız Dassault Rafale, İsveçli Saab Gripen ve Rus MiG 1.44 uçakları temel alınarak tasarlandı. Hava sahalarında çeviklik ve elektronik sistemleri ile dikkat çeken Eurofighter, Avrupa’nın en büyük savunma şirketlerinden birisi olan İngiliz BAE Systems, Fransız Airbus ve İtalyan Leonardo’dan oluşan bir konsorsiyum tarafından üretiliyor. Peki Eurofighter nedir? İşte, Eurofighter savaş uçağının teknik özellikleri…

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Eurofighter Typhoon savaş uçağı özellikleri neler? İşte, son nesil savaş uçağının teknik kabiliyetleri - 2

EUROFİGHTER SAVAŞ UÇAĞI ÖZELLİKLERİ NELER?


Eurofighter savaş uçağı İngiltere, Fransa, İtalya ve İspanya tarafından oluşan bir konsorsiyum tarafından üretiliyor. Almanya’nın onayı bulunmadan, diğer ülkeler üçüncü ülkelere satış yapamıyor.

Uçağın temel olarak tasarımı ve tekniksel donanımı üç farklı uçak temel alınarak tasarlandı. Fransız Dassault Rafale, İsveçli Saab Gripen ve Rus MiG 1.44 uçaklarıyla benzer özellikleri bulunan savaş jeti gelişmiş elektronik sistemleri ile kısa sürede hedeflere kitlenebiliyor

Eurofighter Typhoon savaş uçağı özellikleri neler? İşte, son nesil savaş uçağının teknik kabiliyetleri - 3

Havada manevra kabiliyeti ile de kendi seviyesindeki jetlere üstünlük kuran Eurofighter’ın kanat açıklığı 10.95 metre olurken yüklüğü ağırlığı 16 bin kilograma kadar çıkabiliyor.

Azami kalkış ağırlığı 23 bin 500 kilogram olan savaş uçağının yakıt kapasitesi 5 bin litre olurken motor gücü ise 60 KN.

Yüksek irtifa da azami hızı 2 bin 495 kilometre/saat olan Eurofighter, 2 bin 900 kilometre yani 65 bin ft menziline sahip.

Çeviklik ve gelişmiş elektronik sistemleri ise bu uçakların en belirgin özelliklerinden olurken deniz seviyesinde ise Mach 1.25 (1.530 kilometre/saat) hıza ulaşabiliyor.

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