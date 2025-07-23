Eurofighter Typhoon savaş uçağı özellikleri neler? İşte, son nesil savaş uçağının teknik kabiliyetleri
Özellikle son dönemde operasyonel anlamda kullanılan savaş uçakları, ABD’nin İran’a yaptığı saldırı sonrası gündem olmuştu. Türkiye ve İngiltere Eurofighter uçaklarının satışı için anlaşma imzaladı. Satın alma görüşmeleri devam ederken Alman kaynaklarında yer alan bilgide Federal Güvenlik Konseyi, 40 adet Eurofighter savaş uçağı talebini olumlu karşıladı. Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmeye hazırlanan savaş jetinin özellikleri ve kabiliyetleri ise merak konusu oldu. Peki Eurofighter savaş uçağı özellikleri neler? İşte, jetin teknik özellikleri…
Eurofighter savaş uçağı, yakıt kapasitesi, motor gücü, kanat alanı, uzunluk, yüksek irtifa, deniz seviyesi, menzil gibi özellikleriyle kendi alanındaki rakiplerine üstünlük kurmasıyla tanımlanıyor. Çift motoru bulunan savaş uçağı, Fransız Dassault Rafale, İsveçli Saab Gripen ve Rus MiG 1.44 uçakları temel alınarak tasarlandı. Hava sahalarında çeviklik ve elektronik sistemleri ile dikkat çeken Eurofighter, Avrupa’nın en büyük savunma şirketlerinden birisi olan İngiliz BAE Systems, Fransız Airbus ve İtalyan Leonardo’dan oluşan bir konsorsiyum tarafından üretiliyor. Peki Eurofighter nedir? İşte, Eurofighter savaş uçağının teknik özellikleri…