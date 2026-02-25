Ev alırken metrekare oyununa dikkat!
25.02.2026 08:15
NTV - Haber Merkezi
Gayrimenkul satışında bazı fırsatçılar, tapudaki işleme kadar satılacak evin metrekaresini brüt üzerinden hesaplıyor. Otopark, asansör gibi ortak alanları da hesaba katıyor. Gerçek ise tapuda yazılı net tutarla karşılaştırınca ortaya çıkıyor. Haber: Canan Yıldırım
İlanda başka bilgiler veriyorlar ama gerçek bambaşka çıkıyor.
Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar ayrıntılı araştırma yaptıktan sonra tapu işlemlerinde en önemli ayrıntıyı gözden kaçırıyor. Gözden kaçan net-brüt bilgileri ciddi maddi kayıplara neden oluyor.
Bazı ilanlarda belirtilen metrekare ölçüsüyle dairenin gerçek metrekaresi arasında farklılıklar bulunabiliyor. Kimi ev sahibi, ilanı hazırlarken ortak alanları da metrekareye ekleyip daha büyük bir daire vaadiyle yanıltıcı bilgi veriyor.
Örneğin ilanda net 100 metrekare olan bir daire ekspertizi yapıldığında 75 metrekare olarak ölçülebiliyor.
Uzmanlar, böyle ciddi bir farkta yapılması gerekenin sözleşmeden dönme hakkının kullanılması gerektiğini söylüyor.
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İstanbul Emlak Odası Başkanı Nizamettin Aşa, "Bunun tek yolu, vatandaş alacağı evi gidip ölçecek. Sadece beyana bakmayacak." dedi.
Vatandaşın cayma hakkı, kaporasının iade hakkı hatta tazminat hakkının bile doğabileceğine işaret eden Aşa, "Ayıplı mal, ayıplı hizmet statüsüne giriyor." diye konuştu.