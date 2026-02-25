Ev alırken metrekare oyununa dikkat!

Bazı ilanlarda belirtilen metrekare ölçüsüyle dairenin gerçek metrekaresi arasında farklılıklar bulunabiliyor. Kimi ev sahibi, ilanı hazırlarken ortak alanları da metrekareye ekleyip daha büyük bir daire vaadiyle yanıltıcı bilgi veriyor.

Örneğin ilanda net 100 metrekare olan bir daire ekspertizi yapıldığında 75 metrekare olarak ölçülebiliyor.

Uzmanlar, böyle ciddi bir farkta yapılması gerekenin sözleşmeden dönme hakkının kullanılması gerektiğini söylüyor.