Ev arkadaşının boğazını kesti, ifadesi ortaya çıktı: İstanbul'da vahşet

TUTUKLANAN ŞÜPHELİ: "HATIRLAMIYORUM"

Öte yandan tutuklanan Ferhat O.'nun olaydan sonra Fatih Aksaray'a gittiği tespit edildi.

Cep telefonu da yanında olan şüpheli, Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Şüpheli ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan Ferhat O. "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İfadesinde olayı hatırlamadığını iddia eden Ferhat O.'nun psikolojik tedavi gördüğü, madde bağımlısı olduğu ve daha önce tedavi için hastaneye yatırıldığı öğrenildi.