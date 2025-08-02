Ev arkadaşının boğazını kesti, ifadesi ortaya çıktı: İstanbul'da vahşet
İstanbul'da yaşayan Ferhat O., ev arkadaşı Oktay Barbaros'un bıçakla boğazını kesip öldürdü. İfadesinde Ferhat O., olayı hatırlamadığını iddia etti.
İstanbul Kağıthane'de 31 Temmuz Perşembe günü gecekonduda yaşayan 41 yaşındaki Oktay Barbaros ile ev arkadaşı 29 yaşındaki Ferhat O., sabah saatlerinde markete giderek yumurta aldı.
Ardından Barbaros, aldıkları yumurtaları tabağa koyarak çırpmaya başladı.
O sırada henüz bilinmeyen bir nedenle ikili arasında tartışma çıktı.