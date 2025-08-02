Ev arkadaşının boğazını kesti, ifadesi ortaya çıktı: İstanbul'da vahşet

İstanbul'da yaşayan Ferhat O., ev arkadaşı Oktay Barbaros'un bıçakla boğazını kesip öldürdü. İfadesinde Ferhat O., olayı hatırlamadığını iddia etti.

Ev arkadaşının boğazını kesti, ifadesi ortaya çıktı: İstanbul'da vahşet - 1

İstanbul Kağıthane'de 31 Temmuz Perşembe günü gecekonduda yaşayan 41 yaşındaki Oktay Barbaros ile ev arkadaşı 29 yaşındaki Ferhat O., sabah saatlerinde markete giderek yumurta aldı.

Ardından Barbaros, aldıkları yumurtaları tabağa koyarak çırpmaya başladı.

O sırada henüz bilinmeyen bir nedenle ikili arasında tartışma çıktı.

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Ev arkadaşının boğazını kesti, ifadesi ortaya çıktı: İstanbul'da vahşet - 2

BOĞAZINI KESTİ

Kavgaya dönüşen olayda Ferhat O., eline aldığı bıçakla ev arkadaşı Oktay Barbaros'un boğazını kesti.

Ev arkadaşının boğazını kesti, ifadesi ortaya çıktı: İstanbul'da vahşet - 3

HAYATINI KAYBETTİ

Yaşananların ardından mahalleden iki kişinin kahvaltıya çağırdığı Oktay Barbaros mesajlara cevap vermedi.

Bunun üzerine Barbaros'un arkadaşı olan iki kişi, eve gitti ancak kapıyı açan olmadı.

İçeri giren iki kişi Barbaros'u yerde hareketsiz şekilde yatarken gördü.

Polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu.

Polis ekipleri, çevreye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Sağlık ekipleri ise yaptığı ilk incelemede, Barbaros'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet Savcısı ve Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Oktay Barbaros'un cesedi, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Ev arkadaşının boğazını kesti, ifadesi ortaya çıktı: İstanbul'da vahşet - 4

KAYSERİ'DEN ÇALIŞMAK İÇİN GELMİŞ

Öldürülen Oktay Barbaros'un Kayseri'den İstanbul'a çalışmak için geldiği öğrenildi.

Barbaros'un evli ve dört çocuk babası olduğu bilgisine de ulaşıldı.

Ev arkadaşının boğazını kesti, ifadesi ortaya çıktı: İstanbul'da vahşet - 5

TUTUKLANAN ŞÜPHELİ: "HATIRLAMIYORUM"

Öte yandan tutuklanan Ferhat O.'nun olaydan sonra Fatih Aksaray'a gittiği tespit edildi.

Cep telefonu da yanında olan şüpheli, Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Şüpheli ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan Ferhat O. "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İfadesinde olayı hatırlamadığını iddia eden Ferhat O.'nun psikolojik tedavi gördüğü, madde bağımlısı olduğu ve daha önce tedavi için hastaneye yatırıldığı öğrenildi.

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