Ev değil depo! İstanbul’da 13 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi

Şüphelinin üst aramasında toplam 3 kilogram marihuana ele geçirildi.

Şüpheli M.Ş.A. (53) gözaltına alındı.

Çalışmalarına devam eden Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Bostan Mahallesi’ndeki evinde de arama yaptı.