Ev değil depo! İstanbul’da 13 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul’da polis, şüphe üzerinde durdurduğu bir kişinin üzerinde 3 kilogram uyuşturucu ele geçirdi. Şüphelinin evinde de arama yapan polis ekipleri, 26 kilogram 670 gram marihuana ve kokain buldu. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanırken, ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 13 milyon lira olduğu öğrenildi.
İstanbul’da piyasa değeri 13 milyon lira olan uyuşturucu madde ele geçirildi.Beyoğlu’nda uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren polis, 4 Ocak Cumartesi günü Kamer Hatun Mahallesi’nde hareketlerinden şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.