Ev değil depo! İstanbul’da 13 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul’da polis, şüphe üzerinde durdurduğu bir kişinin üzerinde 3 kilogram uyuşturucu ele geçirdi. Şüphelinin evinde de arama yapan polis ekipleri, 26 kilogram 670 gram marihuana ve kokain buldu. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanırken, ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 13 milyon lira olduğu öğrenildi.

Ev değil depo! İstanbul’da 13 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi - 1

İstanbul’da piyasa değeri 13 milyon lira olan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Beyoğlu’nda uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren polis, 4 Ocak Cumartesi günü Kamer Hatun Mahallesi’nde hareketlerinden şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ev değil depo! İstanbul’da 13 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi - 2

Şüphelinin üst aramasında toplam 3 kilogram marihuana ele geçirildi.

Şüpheli M.Ş.A. (53) gözaltına alındı.

Çalışmalarına devam eden Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Bostan Mahallesi’ndeki evinde de arama yaptı.

Ev değil depo! İstanbul’da 13 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi - 3

13 MİLYON LİRALIK UYUŞTUCU ELE GEÇİRİLDİ

Evde yapılan aramalarda, 22 kilogram marihuana, 4 kilo 670 gram kokain, 2 adet hassas terazi, 1 adet paketleme makinesi ele geçirildi.

Ev değil depo! İstanbul’da 13 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi - 4

Ele geçilirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin yaklaşık 13 milyon lira olduğu öğrenildi.

Ev değil depo! İstanbul’da 13 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi - 5

Emniyette ifadesi alınarak adli işlemleri tamamlanan M.Ş.A. çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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