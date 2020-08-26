Ev fiyatına at satışı

Taylardan 56’sı 15 ile 390 bin lira arasında değişen fiyatlardan alıcı buldu. İhalenin en pahalısı, Çilem Özdemir tarafında alınan erkek tay oldu. 2 yaşındaki Tay, bir daire fiyatına, 390 bin liraya satıldı.

Açıklamalarda bulunan TİGEM Genel Müdür Yardımcısı Ali Osman Kıyak, “Anadolu İşletmemizin yetiştirdiği 56 tayımızı rekor bir fiyata sattık. İhalenin muhammen bedeli yaklaşık 3 milyon 385 bin TL civarındaydı. Gerçekleşen satış fiyatı ise 6 milyon 636 bin TL oldu. Ortalama her sattığımız tay 119 bin TL’ye geldi. Bu da şunu gösteriyor, TİGEM’in yetiştirdiği atların sahalardaki başarısının karşılığını böyle müzayedelerde almış oluyoruz'' ifadelerini kullandı