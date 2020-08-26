Ev fiyatına at satışı

Bursa'daki Karacabey Harası'nda 60 tayın satışından 6 milyon 636 bin lira gelir elde edildi. İhalenin en pahalısı, bir daire fiyatına alınan "Borantay" adlı erkek tay oldu.
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İHA 26.08.2020 - 14:41
TİGEM Anadolu Tarım İşletmesi tarafından yetiştirilen taylar, açık artırma usulüyle yapılan ihalede satışa sunuldu.
Taylardan 56’sı 15 ile 390 bin lira arasında değişen fiyatlardan alıcı buldu. İhalenin en pahalısı, Çilem Özdemir tarafında alınan erkek tay oldu. 2 yaşındaki Tay, bir daire fiyatına, 390 bin liraya satıldı.
"Borantay"ı, Zemheri Tarım’ın 350 bin liraya satın aldığı "Erciyes Fırtınası" isimli 2 yaşındaki erkek Arap tayı ile 340 bin liraya Abdullah Yazıcı’nın aldığı "Plevne" adlı 2 yaşındaki erkek tay izledi.
TİGEM, 56 tayın satışından toplam 6 milyon 636 bin lira gelir elde ettiği bildirildi.
Açıklamalarda bulunan TİGEM Genel Müdür Yardımcısı Ali Osman Kıyak, “Anadolu İşletmemizin yetiştirdiği 56 tayımızı rekor bir fiyata sattık. İhalenin muhammen bedeli yaklaşık 3 milyon 385 bin TL civarındaydı. Gerçekleşen satış fiyatı ise 6 milyon 636 bin TL oldu. Ortalama her sattığımız tay 119 bin TL’ye geldi. Bu da şunu gösteriyor, TİGEM’in yetiştirdiği atların sahalardaki başarısının karşılığını böyle müzayedelerde almış oluyoruz'' ifadelerini kullandı
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