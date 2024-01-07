Ev hanımları emekli olacak mı? Ev hanımlarına emeklilik ne zaman çıkacak?
Ev hanımlarına emeklilik bir süredir kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Kulislerde yer alan bilgilere göre sosyal güvencesi olmayan ev hanımları için sigorta sistemi devreye alınacak. Ödenecek primlerin her ay üçte birini devlet karşılayacak. Bu tutar aylık bin 430 lirayı buluyor. Ev hanımları sağlık hizmetlerinden de ücretsiz yararlanabilecek. Peki, ev hanımlarına emeklilikte son durum ne?
Ev hanımlarına emeklilik konusu yeniden gündeme geldi. TBMM Dilekçe Komisyonuna yapılan başvurular arasında en çok dikkat çeken, evlilikte 25 yılını tamamlayan kadınlara emekli olabilmesine imkan sağlanması oldu. İşte, ev hanımlarına emeklilikte son bilgiler...