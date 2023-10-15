Ev hanımlarına emeklilik ne zaman başlayacak? Ev hanımlarına emeklilikte son durum
Ev hanımlarına emeklilik hakkı düzenlemesiyle ilgili son gelişmeler sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mayıs ayındaki seçim döneminde, ev hanımlarına emeklilik hakkıyla ilgili düzenleme yapacaklarını müjdelemişti. Şimdi tüm gözler söz konusu düzenlemenin hayata geçeceği tarihte. İşte, ev hanımlarına emeklilikte son durum...
Emekli olmayı bekleyen binlerce ev hanımı, söz konusu emeklilik hakkı yasasının ne zaman çıkacağını sorguluyor. Konuya dair son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ev hanımlarına emeklilik hakkıyla alakalı yeni açıklamalarda bulundu.