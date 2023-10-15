Ev hanımlarına emeklilik ne zaman başlayacak? Ev hanımlarına emeklilikte son durum

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK HAKKI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Ev hanımlarına emeklilik hakkının ne zaman yasalaşacağı, emekli olmayı bekleyen ev hanımları tarafından sorgulanıyor.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İnşallah 5 yıllık dönem içerisinde ev kadınlarına bu iyileştirmeyi yapacağız." ifadelerinde bulundu.



Buna göre; Ev hanımlarına emeklilik hakkı, yapılacak 5 yıllık çalışma kapsamı sonrasında belli olacak.



EV HANIMLARINA EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?



Ev hanımlarına emeklilik şartları henüz belli olmadı.



Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.