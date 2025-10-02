Ev kadınıydı, eşi hastalanınca iş kadını oldu: 25 kişiye iş imkanı sağlıyor
Adana'da yaşayan Teslime Sakarya (50), 7 yıl önce eşinin mide kanseri olması nedeniyle ticarete atılarak açtığı bici bici dükkanında, aralarında engelli kızının da bulunduğu 25 kişiye iş imkanı sağladı.
Kentte yaşayan biri engelli 5 çocuk sahibi Teslime Sakarya, 7 yıl önce serbest muhasebeci olan eşi Abdullah Sakarya (52) mide kanseri nedeniyle çalışamaz hale gelince, Seyhan Baraj Gölü kıyısında yöresel tatlı olan bici bici satmaya başladı. Hem evi geçindiren hem de eşi ve çocuklarıyla ilgilenen Sakarya, bir süre sonra iş yerini büyütüp, engelli kızı Esma'nın da aralarında olduğu 25 kişiyi istihdam eder hale geldi.