Ev sahibi ile kiracı tekme tokat birbirine girdi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tekme tokat birbirine giren kiracı ve ev sahibi tartışmasında iki kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi de gözaltına alındı.
İlçeye bağlı Sümer Mahallesi 3543. Sokak üzerinde iddiaya göre kiracı B.Ç. ev sahibi kadın G.H’nin borçlarına kefil olduğu için ödediğini, bundan dolayı da kirasını vermediğini iddia etti.
Ev sahibi G.H. de iddiaları kabul etmeyerek B.Ç’yi kirasını ödemediğinden dolayı icraya verdi. İcra sonucu B.Ç. oturduğu evden çıkarılırken iki grup evin önünde birbirlerine hareket ederek, tartışmaya başladı.
Çıkan tartışma bir süre sonra kavga döndü.
Kadınların da dahil olduğu kavgada, birbirlerine tekme ve yumruklarla giren kişiler, polis ekiplerinin biber gazı ile müdahale etmesiyle ayrıldı.
Ev sahibi G.H. bu arada aldığı yumruk darbesi ile yere düştü.
Polis ekipleri kavgaya karışan kiracı B.Ç. ile beraber 3 kişiyi gözaltına alırken, kavgada yaralanan ev sahibi G.H. ve oğlu O.H. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı olay, kiracıların evlerinin taşımasının ardından sona erdi.