Ev sahibi ile kiracının zam kavgası: "Sopa üzerimde kırıldı, demir sopayla vurmaya devam etti!"

Vücudunun farklı yerlerinde morluklar ve şişlikler olan baba ile kızı, ev sahiplerinin hak ettiği cezayı almasını istedi. İki yıla yakındır tehdit, hakaret, taciz ve benzeri saldırılara maruz kaldıklarını öne süren aile yaşadıkları sebebiyle korku ve endişe duyduklarını ifade etti.