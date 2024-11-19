Ev sahibi ile kiracının zam kavgası: "Sopa üzerimde kırıldı, demir sopayla vurmaya devam etti!"
Ankara'da baba ile kızı, yasal zammın 5 katı üzerindeki artış talebini kabul etmedikleri için ev sahiplerinin saldırısına uğradıklarını iddia etti. Ev sahibinin mahkeme kararına uymadığını ve engelli oğlu üzerinden sürekli tehdit edildiğini ileri süren kiracı Seçik Kaysal, "Elindeki sopa üzerimde kırıldı, sonra da demir sopayla vurmaya devam etti. 25 dakika dayak yedim. Başımda 3 dikiş var. Sol kolum tamamen kırık. Kaburgalarımda da kırıklar var.” dedi.
Olay, 18 Kasım akşamı Ankara'nın Altındağ ilçesinde yer alan Baraj Mahallesi'nde meydana geldi.
İddialara göre, A.T. (38), 4 senelik kiracıları Himmet Kaysal (58) ve kızı Seçil Kaysal'ın (33) ödedikleri 4 bin 200 liralık kira bedelini az buldu. Yasal zammı uygulayan baba ve kızına karşı çıkan A.T., evi için ayda 20 bin lira ödenmesini istedi.