Ev sahibi ile kiracının zam kavgası: "Sopa üzerimde kırıldı, demir sopayla vurmaya devam etti!"

Ankara'da baba ile kızı, yasal zammın 5 katı üzerindeki artış talebini kabul etmedikleri için ev sahiplerinin saldırısına uğradıklarını iddia etti. Ev sahibinin mahkeme kararına uymadığını ve engelli oğlu üzerinden sürekli tehdit edildiğini ileri süren kiracı Seçik Kaysal, "Elindeki sopa üzerimde kırıldı, sonra da demir sopayla vurmaya devam etti. 25 dakika dayak yedim. Başımda 3 dikiş var. Sol kolum tamamen kırık. Kaburgalarımda da kırıklar var.” dedi.

Ev sahibi ile kiracının zam kavgası: "Sopa üzerimde kırıldı, demir sopayla vurmaya devam etti!" - 1

Olay, 18 Kasım akşamı Ankara'nın Altındağ ilçesinde yer alan Baraj Mahallesi'nde meydana geldi.

İddialara göre, A.T. (38), 4 senelik kiracıları Himmet Kaysal (58) ve kızı Seçil Kaysal'ın (33) ödedikleri 4 bin 200 liralık kira bedelini az buldu. Yasal zammı uygulayan baba ve kızına karşı çıkan A.T., evi için ayda 20 bin lira ödenmesini istedi.

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Ev sahibi ile kiracının zam kavgası: "Sopa üzerimde kırıldı, demir sopayla vurmaya devam etti!" - 2

İstenen bedelin kanuna aykırı olduğunu söyleyen Kaysal ailesi ile ev sahibi arasında tartışma çıktı.

Yolda geçerken karşılaştıkları A.T.,'nin demir sopalı saldırısına uğradığını öne süren Seçik Kaysal, "Elindeki sopa üzerimde kırıldı, sonra da demir sopayla vurmaya devam etti. 25 dakika dayak yedim. Başımda 3 dikiş var. Sol kolum tamamen kırık. Kaburgalarımda da kırıklar var.” dedi.

Ev sahibi ile kiracının zam kavgası: "Sopa üzerimde kırıldı, demir sopayla vurmaya devam etti!" - 3

Kızını kurtarmak için olay yerine gelen yüzde 70 fiziksel engelli Himmet Kaysal da ev sahiplerinin saldırısına uğradığını ileri sürdü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerince olaya müdahale edilirken yaralı baba ile kızı hastaneye nakledildi. Saldırgan ev sahibi ise gözaltına alındı.

Ev sahibi ile kiracının zam kavgası: "Sopa üzerimde kırıldı, demir sopayla vurmaya devam etti!" - 4

Uğradıkları saldırı nedeniyle Seçil Kaysal'ın kaburgasında ve sol kolunda kırıklar oluştu. Açılan başına da 3 dikiş atılan Kaysal'ın babasının ise burnu kırıldı.

Ev sahibi ile kiracının zam kavgası: "Sopa üzerimde kırıldı, demir sopayla vurmaya devam etti!" - 5

Vücudunun farklı yerlerinde morluklar ve şişlikler olan baba ile kızı, ev sahiplerinin hak ettiği cezayı almasını istedi. İki yıla yakındır tehdit, hakaret, taciz ve benzeri saldırılara maruz kaldıklarını öne süren aile yaşadıkları sebebiyle korku ve endişe duyduklarını ifade etti.

Ev sahibi ile kiracının zam kavgası: "Sopa üzerimde kırıldı, demir sopayla vurmaya devam etti!" - 6

Duruma bir çözüm getirilmesini isteyen Kaysal, “Şikayette bulundum, kendisi karakolda şu anda. Bugün savcılığa sevk edilecek. Oradan da hakimliğe çıkılacak. Babama da saldırıldı. Burnunda kırıklar var. Geçirdiği iş kazası nedeniyle yüzde 70 engelli durumda zaten.” ifadelerini kullandı.

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