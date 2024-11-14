Ev sahibi ile kiracının gürültü kavgası: Kolundan vurdu
Sarıyer’de ev sahibi ile kiracının gürültü tartışması, silahlı kavgaya dönüştü. Ev sahibi Öztürk Ç., üst katta oturan kiracısı Cihan K.’yi, çocuğunun gürültü yaptığı gerekçesiyle çıkan kavgada silahla vurdu. Kolundan yaralanan kiracı ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırgan ev sahibi gözaltına alındı.
Sarıyer’de ev sahibi, gürültü kavgasında kiracısını vurdu.
Olay, 12 Kasım gün saat 23.00 sıralarında Merkez Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre üç katlı binanın en üst katında oturan kiracı Cihan K. ile ev sahibi Öztürk Ç. arasında geçmişte gürültü nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışma komşuların araya gitmesiyle sonlandı.