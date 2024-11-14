Ev sahibi ile kiracının gürültü kavgası: Kolundan vurdu

Sarıyer’de ev sahibi ile kiracının gürültü tartışması, silahlı kavgaya dönüştü. Ev sahibi Öztürk Ç., üst katta oturan kiracısı Cihan K.’yi, çocuğunun gürültü yaptığı gerekçesiyle çıkan kavgada silahla vurdu. Kolundan yaralanan kiracı ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırgan ev sahibi gözaltına alındı.

Ev sahibi ile kiracının gürültü kavgası: Kolundan vurdu - 1

Sarıyer’de ev sahibi, gürültü kavgasında kiracısını vurdu.

Olay, 12 Kasım gün saat 23.00 sıralarında Merkez Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre üç katlı binanın en üst katında oturan kiracı Cihan K. ile ev sahibi Öztürk Ç. arasında geçmişte gürültü nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma komşuların araya gitmesiyle sonlandı.

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Ev sahibi ile kiracının gürültü kavgası: Kolundan vurdu - 2

Bir süre sonra ev sahibi Öztürk Ç., üst katında oturan kiracısının çocuğunun salonda zıplayarak gürültü yaptığını öne sürerek Cihan K.’yı uyardı.

Tarafların arasında başlayan tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

Silahını çeken ev sahibi Öztürk Ç., kiracısı Cihan K.’yı kolundan vurdu.

Can havliyle binadan çıkan kiracı, yaralı halde karşı binadaki komşusuna sığındı.

Ev sahibi ile kiracının gürültü kavgası: Kolundan vurdu - 3

O sırada Cihan K.’nın eşi de dairenin penceresinden dışarıya çıkan ev sahibi Öztürk Ç.‘ye saksı fırlattı.

Ev sahibi ile kiracının gürültü kavgası: Kolundan vurdu - 4

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Yaşananların ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralı Cihan K.’yı ambulansla tedavi edilmek üzere Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Ev sahibi ile kiracının gürültü kavgası: Kolundan vurdu - 5

Cihan K.’nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri ise saldırgan ev sahibi Öztürk Ç.’yi olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla birlikte gözaltına aldı.

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