Ev sahibi ile kiracının gürültü kavgası: Kolundan vurdu

Sarıyer’de ev sahibi, gürültü kavgasında kiracısını vurdu.

Olay, 12 Kasım gün saat 23.00 sıralarında Merkez Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre üç katlı binanın en üst katında oturan kiracı Cihan K. ile ev sahibi Öztürk Ç. arasında geçmişte gürültü nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma komşuların araya gitmesiyle sonlandı.