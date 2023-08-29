Ev sahibi kiracıyı taciz etti! 14 yaşındaki çocuk, o anları kaydetti

Kiracı, durumdan şüphelenen 14 yaşındaki kızı Eye A.'ya olan biteni anlattı.
Kazım T.'nin pazar günü gündüz saatlerinde tekrar eve gelmesi üzerine Eye A., cep telefonu kamerasını açarak, oturma odasında bir bölüme yerleştirdi. Kısa bir süre sonra ev sahibi Kazım T., Nauha Ö.'nün 14 yaşındaki kız çocuğu Eye A.'dan kendilerine kahve yapmasını istedi.
Eye A., kahve yapmak için mutfağa gittiği sırada Kazım T., yerinden kalkarak, karşısında oturan Nouha Ö.'ye yöneldi ve taciz etti.
Nouha Ö., yerinden kalkarak, mutfaktaki kızının yanına gitti. Kızın tepki göstermesi üzerine Kazım T., evden ayrıldı.O anlar ise, cep telefonu kamerasına yansırken, Nouha Ö., ev sahibi Kazım T.'den şikayetçi oldu.