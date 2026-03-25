Ev sahibi oldular. 4 yıldır inşaattaki ev ertelenerek teslim edilmiyor
25.03.2026 11:07
İHA
Adana'da inşaat halindeki siteden daire alan vatandaşlar, müteahhidin evlerini halen bitirmediğini öne sürdü. İnşaatta eylem yapan vatandaşlar, yetkililerden çözüm bekliyor.
İddiaya göre, Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa ailesindeki yapımı devam eden projeden ev alan vatandaşlara teslim tarihinin 2023 yılı olacağı söylendi.
Ancak aradan geçen zamana rağmen inşaat tamamlanamadı ve teslim tarihi ise defalarca ertelendi.
Projeden daire alan ve mağdur vatanadaşlar, dairelerde bir ilerleme kaydedilmediğini söyleyerek toplanıp inşaat önünde eylem yaptılar.
Vatandaşlar, hem maddi hem de psikolojik olarak zor durumda kaldıklarını belirtti.
"3 MİLYON TL TEKLİF ETTİLER"
Vatandaşlar şikayetlerinin yanında, ev sahibinin evleri kendilerinden daha düşük fiyata almak için talepte bulunduğunu öne sürdü.
Daire sahiplerinden biri Öykü Eşberk, evi 2022'de satın aldığını belirterek, dairenin 2023'te teslim edileceğinin söylendiğini de ekledi. Eşberk, devamında şöyle konuştu:
"2026 yılına geldik ve bina hala inşaat halinde duruyor. Mersin'de projeler devam ederken buraya hiçbir şey yapılmıyor. Amaçlarının, bizden düşük fiyattan geri alıp başkalarına satmak olduğunu düşünüyorum. Bana en son 3 milyon lira teklif ettiler. Ancak bunun bir çözüm olmayacağını düşünüyorum.”
"HALA EVİMİZİ TESLİM ALAMADIK"
Bir diğer mağdur Mehmet Örk ise 2025 yılında Adana'ya atandığını ifade ederek, "Ev sahibi olmak istedim. Satarken aralık ayında teslim edeceklerini söylediler ama hala evimizi alamadık. Her seferinde 'iki ay sonra' diyerek erteliyorlar. 65 kişiyi mağdur ettiler ve bir çivi bile çakmadılar" dedi.
BU DAİRE SİZE AİT DEĞİL"
Bir diğer mağdur Songül Balcı ise, evi 2,5 yıl önce aldığını ve 5 ay sonra teslim edeceklerini belirttiklerini söyledi:
“5 ay sonra teslim edeceklerini söylediler ama ”3 yıl geçti. Şu an bana ait olan daireyi emlakçı satmaya çalışıyor. 'Bu daire size ait değil' diyorlar. Benim tapulu malımı başkası nasıl satabiliyor? Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum."
Öte yandan müteahhit Y.D.'ye ise ulaşılamadı.