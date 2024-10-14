Ev sahibi şoke oldu: Kiracısı evi 6 kişiye kiralayıp kaçtı

Evi kontrole gittiğini anlatan Orıç, "Eski kiracım benden habersiz evi 6 kişiye kiralamış. Kapıyı açtıklarında 'Biz bu evi satın aldık' dediler. 'Ev sahibi benim' deyince, 'Satın almadık, kiraladık' diye konuştular." dedi.

Kiracıların evde kalmak ve kirayı kendisine ödemek istediklerini aktaran Oruç, durumu kabul etmediğini dile getirdi. "Onlara bir hafta süre vererek evi boşaltmalarını istedim. Bir haftanın sonunda elimde tahliye taahhütnamem olmasına rağmen evde duruyorlardı." diye konuşan ev sahibi, "Polis eşliğinde icra memurları tahliyeyi başlattı ve evimi boşalttılar." dedi.