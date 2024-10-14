Ev sahibi şoke oldu: Kiracısı evi 6 kişiye kiralayıp kaçtı
Antalya'da ev sahibiyle sorunlar yaşayan bir kiracı, oturduğu evi 6 kişiye kiralayıp kaçtı. Ev sahibi, hem eski kiracıdan hem de evine yeni taşınan kiracılardan şikayetçi olduğunu dile getirdi.
Antalya'da yaşayan özel eğitim öğretmeni Zeliha Oruç, Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi’ndeki evini kiraya verdi.
Yaşanan anlaşmazlıklar ve kira ücretinin düzenli ödenmemesinin ardından olay yargıya taşındı. Zeliha Oruç, uzun bir aranın ardından evine bakmaya gittiğinde ilginç bir olayla karşılaştı.
Evde tanımadığı insanların kaldığını fark eden Oruç, kiracısının evden taşındığını ve başka kişilerin yaşadığını öğrendiğini dile getirdi.