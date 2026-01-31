Ev sahibinden insanlık dışı 26 şart. Mutfak tezgahı ıslak bırakılmayacak, en fazla bir çocuk yapılacak, 50 günde bir kontrol edilecek
31.01.2026 11:01
İHA
Kiracı ve ev sahibi tartışmaları devam ederken bir ilan sitesinde paylaşılan 3 sayfalık kriter listesi gündem oldu. Resmi nikahlı aile şartından, evde sigara içilmemesine, mutfak tezgahının ıslak bırakılmamasından, evin 50 günde bir kontrol edilmesine kadar uzanan talepler vatandaşların tepkisini çekti.
Ev sahipleriyle kiracılar arasındaki anlaşmazlıklar devam ederken her geçen gün kiracılardan yeni isteklerde bulunuluyor.
Son olarak ilginç isteklerin bulunduğu adres ise Denizli oldu.
Denizli'de 3+1 dairesini 35 bin liraya kiraya vermek isteyen bir ev sahibinin ilan sitesinde paylaştığı 3 sayfalık kriter listesi, sosyal medyada ve kamuoyunda tartışma oluşturdu.
EN FAZLA BİR ÇOCUK
İlanda yer alan şartlar arasında yalnızca resmi nikâhlı ailelere kiralama yapılacağı, en az bir aile bireyinin memur olması gerektiği, en fazla bir çocuklu ailelerin kabul edileceği belirtildi.
MUTFAK TEZGAHINDA KİRLİ BULAŞIK YASAK
Ev içinde sigara içilmesinin kesinlikle yasak olduğu, mutfak tezgâhında kirli bulaşık bırakılmaması ve tezgâhın ıslak tutulmaması gibi ayrıntılar da dikkat çekti.
50 GÜNDE BİR KONTROL EDİLECEK
Ayrıca evde kullanılacak tüm eşyaların ayaklarında zemini korumak için keçe bulunması, eşyalar ile duvar arasında boşluk bırakılması ve evin 50 günde bir kiracının uygunluğunda 15 dakika süreyle kontrol edileceği maddeleri yer aldı.
Söz konusu ilan, kiracı adayları ve vatandaşlar tarafından "aşırı kuralcı" bulunarak eleştirildi.
Olay, ülke genelinde devam eden kiracı-ev sahibi tartışmalarını bir kez daha gündeme taşırken ilan kısa sürede sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.