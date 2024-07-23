Ev sahibinden kiracıya ceza: "Zulüm altında yaşıyoruz"

"EV SAHİBİNİN ZULMÜ ALTINDA YAŞIYORUZ"

Kiracı Zehra Çavdar, “Ev sahibim geçen ay zam zamanında çok yüksek oranda kira istedi. Bunu kabul etmediğimden dolayı şu tuvaletin pis suyu tepemizden aşağı akıyor. Yap diyoruz yapmıyor. Kendisine TÜFE oranından zam verecektim geçen ay haziran ayında. Onu da kabul etmeyip gerçekten çok büyük rezaletler çıkardığı için ben de yüzde 25 hakkımı kullandım. Bu nedenle şu an bu tadilatları yapmıyor. Kafamızdan aşağı pis sular akıyor. Gerçekten çok mağduruz. Ev sahibinin zulmü altında yaşıyoruz. Geçen ay 25 beş oranında zammı kabul etmeyip daha yüksek zam isteyen ev sahibi, her sene zaten bir sorun çıkarıyor özellikle son iki yıldır. Bu senede tuvaletin tavanından pis sular tepemize akıyor ve bu sorunla ilgilenmiyor. Paraya gelince alıyor. Yüksek oranda zam yapamadığı için bu sene evin hiçbir tadilatıyla ilgilenmeyip bizi mağdur ediyor. Gerçekten çok mağdurum.” dedi.