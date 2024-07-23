Ev sahibinden kiracıya ceza: "Zulüm altında yaşıyoruz"
İstanbul'da Kağıthane'de bir kiracı, kirayı 5 bin liradan 17 bin liraya çıkarmak isteyen ev sahibinin istediği zammı kabul etmeyince akılalmaz bir cezaya maruz kaldı. Ev sahibi kadın, kiracısının pis su akan tuvaletinin tavanını tamir ettirmedi. Mesajlarına da cevap alamayan kiracı kadın yaşadıklarını kayda alıp "Ev sahibinin zulmü altında yaşıyoruz." dedi.
Kağıthane Nurtepe Mahallesi'nde bir sokakta bulunan binada yaşayan kiracı Zehra Çavdar (43), ev sahibi Nafiye A. ile kira zammı nedeniyle tartışma yaşadı.
İddiaya göre Nafiye Y., yüzde 25 oranından fazla zam yaparak kirayı 5 bin liradan 17 bin liraya çıkarmak istedi. Zammı kabul etmeyen Zehra Çavdar, yüzde 25 oranında kirasına zam yaptı. Ardından da ev sahibine zamlı kirayı göndererek önümüzdeki sene Haziran ayında da enflasyon oranına göre zamlı göndereceğini söyledi.