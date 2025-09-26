Ev yapımı salça seferberliği: İmece usulü hazırlandı



Böyle bir projeyle ilk kez karşılaştıklarını ifade eden Soğanlı Mahallesi sakinleri, "Osmangazi Belediyesi, bize salça yapacağımız tüm malzemeleri verdi, bize sadece salça yapmak düştü. Bizde burada hazırlanan alanda 1 yıllık tüketeceğimiz salçalarımızı odun ateşinde kazanlarda kaynatarak hazırladık. Allah Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'dan razı olsun. Emek vererek hazırladığımız salçalarımızı yıl boyunca ailemizle birlikte tüketeceğiz. Soğanlı Muhtarı Zeynep Yıldırım, bu yıl salça yapamayanları tespit ederek belediye isimleri verdi. Osmangazi Belediye'mizde salça yapımında lazım olacak her şeyi bize verdi. Bizde gelip burada salçalarımızı kaynattık. Bu yaptığımız salçaları tüketirken emeği geçenlere çok dua edeceğiz. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a bu güzel projesi için teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Salça yapma imkanı olmayan vatandaşları projeye dahil ettiklerini söyleyen Soğanlı Mahallesi Muhtarı Zeynep Yıldırım, "Osmangazi Belediyesi'nin ve hayırsever vatandaşlarımızın destekleriyle burada 3 gün boyunca vatandaşlarımız kışlık salçalarını yaptılar.