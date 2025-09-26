Ev yapımı salça seferberliği: İmece usulü hazırlandı
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde ihtiyaç sahipleri için imece usulüyle bir seferberlik hayata geçirildi. Belediyenin domates ve biberleri temin etmesiyle bu kişilerin bir yıllık salça ihtiyacı imece usulüyle odun ateşinde kaynatılarak hazırlandı.
Osmangazi Belediyesi, Gazi Tarım, Soğanlı Muhtarlığı ve gönüllü vatandaşların ortaklığında hayata geçen proje kapsamında, Soğanlı Muhtarı Zeynep Yıldırım, tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlar tespit edilerek Osmangazi Belediyesi'ne bildirildi. Osmangazi Belediyesi, "Malzemeler Bizden Salça Yapması Sizden" projesi kapsamında domates, biber, odun, kavanoz ve kazan temin ederek vatandaşlara teslim etti.