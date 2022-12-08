Evcil hayvanı olanlar dikkat! Bu tarihe kadar yaptırmayanlar ceza ödeyecek (2022 evcil hayvan çip taktırma uygulaması)

HAYVANLARINI TERK EDENLERE PARA CEZASI

Mikroçip uygulaması ile kedi ve köpeklerin sağlık kontrollerinin takip edilmesi, sokağa bırakılma, kaybolma veya kaçırılma durumlarında hayvanların hem bulunabilmesi hem de sokağa bırakan veya kaçıranların tespit edilip, ceza uygulanabilmesi amaçlanıyor.



Bu kapsamda hayvanını sokağa terk edenler, sahibinin bilgilerinin de yer aldığı çip sayesinde bulunabilecek. Bu kişilere 2 bin 724 TL ceza uygulanacak. Yasaklı ırkları terk edenlere ise 13 bin 620 TL ceza kesilecek.