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Evcil hayvanlara özel mezar yeri! Papağan da gömüldü, kuş da... "Bukalemun gömmek isteyen oldu"

Bursa'da 3 dönüm arazi üzerine kurulan hayvan mezarlığına, büyük bölümü kedi ve köpek olmak üzere bin 200 hayvan gömüldü. Muhabbet kuşu, papağan ve tavşan gibi hayvanların da gömüldüğü mezarlıktaki defin ücreti, yapılan işlemlerle birlikte 2 bin 500 lirayı buluyor.

Evcil hayvanlara özel mezar yeri! Papağan da gömüldü, kuş da... "Bukalemun gömmek isteyen oldu" - 1

Osmangazi ilçesindeki Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nde, 3 dönüm arazi üzerine kurulan hayvan mezarlığına, açıldığı günden bu yana 18 yılda yaklaşık bin 200 hayvan gömüldü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Evcil hayvanlara özel mezar yeri! Papağan da gömüldü, kuş da... "Bukalemun gömmek isteyen oldu" - 2

"OĞLUMUZ ÇAPKIN, SENİ ÇOK SEVİYORUZ"

Genellikle kedi ve köpeklerin gömüldüğü mezarlıkta muhabbet kuşu, papağan ve tavşan da bulunuyor. Hayvanseverlerin, evcil hayvanları için yaptırdıkları mezarların taşlarına koydukları fotoğraflar ile ‘Çiçeğim, karakuzum, kurabiyem asil oğlum seni hiç unutmayacağız’, ‘Oğlumuz Çapkın seni çok seviyoruz meleğimiz’, ‘Zeytinim annesinin mis kokulu kurabiyesi seni çok özlüyorum’ gibi yazılar yer alıyor.

Evcil hayvanlara özel mezar yeri! Papağan da gömüldü, kuş da... "Bukalemun gömmek isteyen oldu" - 3

BAYRAMLARDA ZİYARET EDİYORLAR

Özellikle bayramlarda, ölen evcil hayvanlarını ziyaret eden hayvan sahipleri, mezarlıkları temizlerken, hayvan mezarlığındaki defin ücreti ise yapılan işlemlerle birlikte 2 bin 500 lirayı buluyor.

Evcil hayvanlara özel mezar yeri! Papağan da gömüldü, kuş da... "Bukalemun gömmek isteyen oldu" - 4

Mezar taşları olmayan hayvanların ise toprağa dikilen rakamlarla yerleri belirleniyor.

Evcil hayvanlara özel mezar yeri! Papağan da gömüldü, kuş da... "Bukalemun gömmek isteyen oldu" - 5

"BUKELAMUN DEFİN TEKLİFİ ALMIŞTIK"

Evcil hayvanlar mezarlığına farklı defin teklifleri de aldıklarını söyleyen Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Kadir Özdemir, “Kurulduğumuz tarih 2007'den itibaren evcil hayvan mezarlığı olarak hizmet vermekteyiz. Burada genellikle, kedi, köpek, kuş ve tavşan bulunmaktadır. Bayramlarda hayvanseverler geliyor ve mezarları temizleyip, başlarında duruyorlar. Evcil hayvanlarıyla burada konuşuyorlar. Bizler de onların acısına ortak oluyoruz." açıklamasında bulunurken defin işleminin 2 bin 500 liraya bulduğunu belirtti.

Evcil hayvanlara özel mezar yeri! Papağan da gömüldü, kuş da... "Bukalemun gömmek isteyen oldu" - 6

Binin üzerinde hayvanın gömülü olduğunu açıklayan Özdemir, "Mezarlığımıza kedi, köpek, tavşan ve kuş gömülürken, bir seferinde bukalemun defin teklifi almıştık. Şu an yaptığımız çalışmalarla bu alanımızı genişletiyoruz.” dedi.

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