Evcil hayvanlara özel mezar yeri! Papağan da gömüldü, kuş da... "Bukalemun gömmek isteyen oldu"

"OĞLUMUZ ÇAPKIN, SENİ ÇOK SEVİYORUZ"

Genellikle kedi ve köpeklerin gömüldüğü mezarlıkta muhabbet kuşu, papağan ve tavşan da bulunuyor. Hayvanseverlerin, evcil hayvanları için yaptırdıkları mezarların taşlarına koydukları fotoğraflar ile ‘Çiçeğim, karakuzum, kurabiyem asil oğlum seni hiç unutmayacağız’, ‘Oğlumuz Çapkın seni çok seviyoruz meleğimiz’, ‘Zeytinim annesinin mis kokulu kurabiyesi seni çok özlüyorum’ gibi yazılar yer alıyor.