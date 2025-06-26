Evde Bakım Maaş Zammı Temmuz 2025: Evde bakım aylığı ne kadar olacak? Evde bakım parası nasıl alınır?

EVDE BAKIM MAAŞI ZAMLANACAK MI?

Evde bakım maaşları Temmuz ayında, 6 aylık enflasyon farkları dikkate alınarak artış yaşacak. Buna göre ocak ayında 7 bin 609 TL'den 10.125,55 TL'ye yükseltilen ödemeler yine değişecek.



Öte yandan Ocak-Mayıs aylarındaki 5 aylık enflasyon farkı yüzde 15,10 olarak gerçekleşmişti. Yayımlanan haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ise geçen ay yüzde 1,77 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,61'e geriledi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 30,35'ten 29,86'ya düştü.



TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 25,06'dan 24,56'ya inerken, 24 ay sonrası için de yüzde 17,77'den 17,35'e geriledi.