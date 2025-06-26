Evde Bakım Maaş Zammı Temmuz 2025: Evde bakım aylığı ne kadar olacak? Evde bakım parası nasıl alınır?
Evde bakım maaş ödemeleri, engelli ve bakıma ihtiyaç duyan bireylere sağlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uygulanan evde bakım maaşı için hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarı dikkate alınır. Maaşlara artış ise 6 aylık enflasyon farkına göre yapılıyor. Her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara geçen evde bakım parası ne zaman zamlanacak, ne kadar olacak?
Temmuz ayı ile beraber emekli ve memur maaşlarına zam yapılacak. Beraberinde enflasyon farkına göre evde bakım paraları da değişecek. Ocak ayı zammıyla beraber 10.125,55 TL ödenen maaşlar, temmuz atında yeniden artış yaşayacak. Ağır angelli bireylerle yardıma ihtiyacı olan yaşlı vatandaşların faydalandığı ödemeler, bakımı üstlenen aile bireylerine sağlanır. İşte, evde bakım maaşı hakkında merak edilenler...